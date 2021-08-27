وزير الخارجية الإيراني يكشف عن "شروط" استئناف المفاوضات النووية

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لمسؤول أوروبي، اليوم الجمعة، إن المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 بشأن الاتفاق النووي ستكون مقبولة إذا ضمنت المصالح الإيرانية.

جاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني الجديد خلال محادثات هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأكد اللهيان، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، ”التزام طهران بالحوار والتفاعل البناء في إطار الدبلوماسية المتوازنة“.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، الذي تسلم مهامه خلفا لمحمد جواد ظريف، أنه ”بالنسبة لإيران، فإن المفاوضات التي لها نتائج ملموسة وعملية مصحوبة بحماية حقوق ومصالح الشعب هي مفاوضات مقبولة“.

واعتبر عبد اللهيان أن القانون الذي أقره البرلمان الإيراني بشأن القضايا النووية ملزم للحكومة الإيرانية، مضيفا أنه ”في أي مفاوضات، يجب إثبات العمل الحقيقي للأطراف المتنازعة وفقًا لالتزاماتها“.

من جانبه، قدم منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال الاتصال الهاتفي، تهانيه لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على انتخابه وزيرا للخارجية، معلنا استعداد الاتحاد الأوروبي لتوسيع تعاونه مع إيران.

وفي إشارة إلى دور الاتحاد كمنسق للاتفاق النووي ومحادثات فيينا، بين بوريل أن ”الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن، وإعلان طهران موعد اجتماع فيينا المقبل“.

وتوقفت المحادثات النووية في فيينا يوم 20 يونيو/ حزيران الماضي؛ بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بعد ستة جولات من المفاوضات شاركت فيها الولايات المتحدة بطريقة مباشرة، فيما قالت الخارجية الإيرانية إن استئناف هذه المفاوضات مرهون بتشكيل الحكومة الجديدة.

واستبعد الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، في وقت سابق، أن يتمكن خلفه إبراهيم رئيسي من الوصول إلى تفاهم واتفاق لإحياء الاتفاق النووي في ظل المفاوضات النووية؛ بسبب القانون الذي شرعه البرلمان الإيراني.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صوت البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه التيار المتشدد على قانون ”الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأمريكية“؛ بهدف إجبار الدول الغربية على إلغاء العقوبات على إيران، وأجبر هذا القانون حكومة روحاني على خرق الاتفاق النووي عبر رفع نسبة التخصيب إلى 60%، ونصب أجهزة طرد مركزي متطورة.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حث إيران على استئناف المفاوضات النووية سريعاً، خلال اتصاله أمس الخميس بنظيره الإيراني عبد اللهيان.