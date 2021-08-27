تقرير: واشنطن قد تضطر أخيرا للاعتراف بسلطة طالبان في ظل "خيارات صعبة"

رأت شبكة ”سي إن إن“ الإخبارية الأمريكية أن واشنطن وحلفاءها الغربيين قد يعترفون بالنهاية بسلطة حركة طالبان في أفغانستان، إذا أثبتت الحركة أنها تغيرت، وأنها ستحترم حقوق الإنسان، ولن تسمح بتحويل البلاد لوكر إرهاب مرة أخرى.

ولفتت الشبكة في تقرير إلى أن التفجيرات التي أودت بحياة 13 جنديًا أمريكيًا وخلفت عشرات القتلى والجرحى قرب بوابات مطار كابول، كانت بمثابة تذكير قوي بالتهديدات في أفغانستان والتحديات التي تنتظر أمريكا.

وقالت: ”بينما التزم الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنهاء الحملة العسكرية التي استمرت 20 عامًا في أفغانستان، ستستمر الولايات المتحدة في مواجهة خيارات صعبة هناك.“

وأضافت الشبكة أنه ”في الوقت الحالي، نركز على المشاهد المأساوية التي تتكشف في المطار.. لكن ماذا نفعل بعد انتهاء تلك المهمة“، مشيرة إلى أن أطول حرب للولايات المتحدة أسفرت عن مقتل أكثر من 2300 جندي، وكلفت ما يزيد على تريليوني دولار.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أنه بعد عقدين من إسقاط الولايات المتحدة لطالبان، عادت الآن ”الجماعة المتطرفة“ إلى السلطة، ما يعني أنه سيتعين على كل دولة – بما في ذلك الولايات المتحدة – أن تقرر نوع العلاقة التي ستقيمها مع أفغانستان.

وتساءلت ”سي إن إن“ عما إذا كان يجب أن تمنح الولايات المتحدة اعترافًا دبلوماسيًا بحكومة تقودها طالبان، لافتة إلى أنه ”من الواضح أن المسؤولين الأمريكيين وهم يتحدثون عن الوضع في أفغانستان، يختارون كلماتهم بعناية، في محاولة لتجنب استعداء ”الجهاديين المتطرفين“، خوفًا من تعريض الأمريكيين وحلفائهم للخطر في أفغانستان“.

ولفتت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تجنب الأربعاء الماضي الإجابة على سؤال بشأن مستقبل السفارة الأمريكية في كابول، قائلًا: ”فيما يتعلق بالمشاركة الدبلوماسية، فإننا نبحث في سلسلة من الخيارات، وأنا متأكد من أنه سيكون لدينا المزيد حول ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة.“

وأشارت الشبكة إلى أنه إذا تم الحكم من خلال اللهجة التصالحية التي أطلقها المتحدثون باسم طالبان بعد الاستيلاء على السلطة، فإن الحركة مهتمة بإصلاح سمعتها وكسب الاعتراف الدولي، مضيفة: ”لكن الكلمات لا تعني الكثير، خاصة عندما يكون هناك سجل طويل من السلوك البغيض.. هذه هي المجموعة التي حكمت على النساء والفتيات بقيود صارمة منعتهن من الدراسة أو العمل أو مغادرة منازلهن بمفردهن“.

ورأت الشبكة في تقريرها أنه يجب على الولايات المتحدة وحلفائها وبقية المجتمع الدولي أن يقدموا ثلاثة شروط أساسية مقابل اعتراف رسمي بطالبان، أولها أنها يجب إظهار التزامها بعدم تحويل أفغانستان إلى ملاذ إرهابي كما وعدوا في اتفاق شباط/فبراير عام 2020 مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معربة عن اعتقادها أن هجمات أمس الدموية تثير تساؤلات حول قدرة طالبان على صد جماعات مثل داعش، التي حاولت دائمًا تأسيس موطئ قدم لها في أفغانستان.

وأضافت أن الشرط الثاني هو أنه يجب على طالبان أن تثبت فعلًا أنها لا تشارك في انتهاكات حقوق الإنسان التي دمرت حياة العديد من النساء والفتيات الصغيرات في آخر مرة وصلن فيها إلى السلطة، في تسعينيات القرن الماضي.

وأخيرًا، يجب على طالبان أن تقدم على بعض التنازلات لتشكيل حكومة شاملة تلعب فيها الأقليات العرقية والمسلمون المعتدلون والنساء ومختلف التيارات السياسية دورًا، بحسب التقرير.

وقالت ”سي إن إن“ إنه ”إذا عادت طالبان إلى طرقها وأساليبها القديمة، فيجب على الولايات المتحدة أن تفعل كل ما في وسعها لقيادة حملة دولية ترفض الاعتراف الرسمي، وتحد من وصول طالبان إلى التمويل، خاصة أن الولايات المتحدة جمدت بالفعل الاحتياطيات الأفغانية في البنوك الأمريكية، فيما علق الاتحاد الأوروبي 1.4 مليار دولار من المساعدات“.

ونبه التقرير أنه إذا جمد الغرب أصول طالبان، فلا يزال بإمكان الحركة اللجوء إلى الآخرين، مشيرًا الى أن الصين متعطشة للمعادن الأفغانية الثمينة، وتعتزم إقامة علاقات ”ودية“ معها، فيما تسعى روسيا أيضًا إلى تحسين العلاقات مع الحركة.

وأوضح أنه رغم ذلك، لا تريد الصين أن ترى أفغانستان قاعدة جديدة للإرهاب، وأن الشيء نفسه ينطبق على جيران أفغانستان الآخرين، الذين قد يواجه الكثير منهم حركات تمرد محلية أو دعمًا من طالبان كما فعلت القاعدة.

وقال التقرير: ”ولكن مع أو بدون اعتراف دبلوماسي أمريكي، فإن الحقيقة القاسية البغيضة هي أن طالبان هي التي تتولى زمام الأمور الآن.. وبطريقة أو بأخرى، سيتعين على الولايات المتحدة التواصل مع قادة الحركة، وربما بعد انتهاء الجسر الجوي، ستنتقل الحملة حتمًا إلى الساحة الدبلوماسية.. لكن هدف الولايات المتحدة الآن هو الضغط على القادة الأفغان الجدد من أجل عدم إيواء الإرهابيين والعودة إلى أساليبهم المروعة“.

وختم بقوله: ”تبدو الآفاق مروعة للشعب الأفغاني، وستكون الخيارات أمام الولايات المتحدة وحلفائها مؤلمة.. هذه حقيقة أخرى عنيدة من غير المرجح أن تتغير“.