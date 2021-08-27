بعد هجوم مطار كابول.. روسيا تدعو إلى تشكيل حكومة أفغانية شاملة

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إلى تسريع جهود المساعدة في تشكيل حكومة شاملة لجميع الأطراف في أفغانستان، بعد الهجوم الذي استهدف مطار كابول.

وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده عقب مباحثات في روما.

وارتفعت الجمعة حصيلة الهجوم الانتحاري المزدوج الذي نفّذه تنظيم داعش في مطار كابول إلى 85 قتيلاً بينهم 13 جندياً أمريكياً.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهد وصوته متهدج من الانفعال بأن الولايات المتحدة ستلاحق الجناة الذين نفذوا تفجيرين عند مطار العاصمة الأفغانية كابول وقال إنه طلب من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إعداد خطط لضرب الذين يقفون وراء تنفيذ الهجوم.

وتحدث بايدن بعد ساعات من وقوع انفجارين أسفرا عن مقتل 13 جنديا أمريكيا وإصابة آخرين في أسوأ يوم يسقط فيه قتلى وجرحى للقوات الأمريكية هناك منذ عشر سنوات.

وأعلن تنظيم داعش (ولاية خراسان) مسؤوليته عن الهجوم.

وقال بايدن في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض “لن نسامح ولن ننسى. وسنلاحقكم ونجعلكم تدفعون الثمن”.

وتعهد بمواصلة عمليات إجلاء الأمريكية.

وقال بايدن “لن يردعنا الإرهابيون ولن ندعهم يوقفون مهمتنا وسنواصل عمليات الإجلاء”.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين أن بايدن ملتزم بهدف انسحاب القوات الأمريكية يوم الثلاثاء، وأضافت أنه يفعل ذلك بناء على نصيحة مستشارين عسكريين قلقين من وقوع مزيد من الهجمات.

وقالت إن بايدن يعمل على إخراج كل أمريكي يريد الخروج بحلول الموعد النهائي، مضيفة “التزامنا تجاههم لا ينتهي”.

وقال بايدن “لقد أمرت قادتي أيضا بوضع خطط عملياتية لضرب أصول تنظيم داعش وقيادته ومنشآته. سنرد بقوة ودقة في الوقت الذي يناسبنا والمكان الذي نختاره وفي اللحظة التي نختارها”.

وبدا بايدن يقاوم دموعه وقد تهدج صوته من الانفعال وهو يتحدث عن “الأبطال” الأمريكيين الذين لاقوا حتفهم. وقال “لقد كان يوما عصيبا”.

وذكر الرئيس أنه أبلغ الجيش الأمريكي بأنه سيمنح قوة إضافية إذا احتاجوا إليها.

ودافع بايدن عن طريقة تعامله مع أخطر أزمة في السياسة الخارجية، قائلا إنها مسؤوليته في نهاية المطاف بينما ألقى بعض اللوم على سلفه الجمهوري دونالد ترامب لاتفاق 2020 الذي تفاوض عليه ترامب مع حركة طالبان.