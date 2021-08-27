تقرير عبري: بايدن سيطالب بينيت بتقليص الاستثمارات الصينية في إسرائيل

أفادت صحيفة ”معاريف“ الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيركز خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت، على ملف الاستثمارات الصينية في إسرائيل، وهو الملف الذي يزعج واشنطن، ولا سيما مع زيادة هذه الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة لتشمل العديد من المجالات الحيوية.

وكانت غالبية وسائل الإعلام العبرية قد تحدثت عن تصدر الملف الإيراني المباحثات التي يجريها بينيت في واشنطن، في ظل تباين الرؤى بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، فيما أشارت ”معاريف“ إلى أن الاجتماع الذي سيعقد، الجمعة، عقب إعلان تأجيله بالأمس، سيركز على ملف الاستثمارات الصينية في إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن هذا الملف يقف على رأس أولويات الاجتماع بين بايدن وبينيت، ولا سيما في ظل التنافس الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن الأخيرة لا تكف عن مطالبة إسرائيل بتقليص الاستثمارات الصينية.

ولفتت إلى أنه على خلاف الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي حول الملف الصيني إلى حرب تجارية شاملة، يحرص الرئيس الأمريكي الحالي على إبداء سياسات أكثر اعتدالا، لكن نظرة الأمريكيين إلى الهيمنة الاقتصادية الصينية ظلت كما هي.

ونبهت الصحيفة إلى أن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) وليام بيرنز، كان قد أكد أمام المسؤولين الإسرائيليين خلال زيارته الأخيرة إلى تل أبيب، أن هناك حالة من الانزعاج داخل البيت الأبيض جراء التواجد الصيني الواضح في السوق الإسرائيلية وجراء الاستثمارات الصينية في مجال البنى التحتية، فضلا عن أنشطتها في ميناء حيفا وغيره.

وذكرت أن بينيت تحدث خلال الساعات الأخيرة مع مديرة معهد ”SIGNAL“ للعلاقات الإسرائيلية – الصينية، كاريس فيتي، ومع تومي شتاينر، مدير شعبة السياسات بالمعهد، ونقلت عنهما أنه ”حين يجلس بينيت مع الرئيس الأمريكي سيسمع منه مطالب أمريكية واضحة بتقليص العلاقات الإسرائيلية الصينية إلى الحد الأدنى“.

وأشارت الصحيفة نقلا عنهما إلى أنه في الوقت الذي يحمل فيه بينيت العديد من الملفات الشائكة، سيكون من الصعب أن يرفض الطلب الأمريكي، وأنه يمكن الافتراض أنه سيلتزم بسياسات بدأت إسرائيل في اتباعها في السنوات الأخيرة، تقوم على ضرورة موافقة الولايات المتحدة على كل ما تقدم عليه إسرائيل من استثمارات مع الصين، من دون النظر حتى للمصالح الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين صينيين أكدوا أكثر من مرة أنهم على دراية بأن لدى إسرائيل علاقات خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم بالأساس على ضمان أمن إسرائيل، وأن الصين ليست مهتمة إطلاقا باحتلال موقع الولايات المتحدة كحليفة رئيسية لإسرائيل، لافتة إلى أن انتقادات لاذعة صدرت ضد تل أبيب عن بكين خلال عملية ”حارس الأسوار“ الأخيرة في غزة، كما انحازت الصين إلى الحملة الموالية للجانب الفلسطيني داخل أروقة الأمم المتحدة.

وذهبت الصحيفة إلى أن العلاقات الصينية الإسرائيلية في الساحة السياسية ليست الموضوع الأساسي، إذ تزايد حجم الاستثمارات الصينية في إسرائيل من 50 مليون دولار عام 1992 إلى قرابة 11 مليار دولار اليوم، تشمل الاستثمار في مجالات البحوث والتطوير ومشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا.

وترى واشنطن أن الصين تشكل تحديا أساسيا لأمنها القومي ولوضعها العالمي، كما ترى أن الابتكار والتكنولوجيا جبهة رئيسية للمنافسة الاستراتيجية بينها وبين الدول الكبرى، ومن ثم حذرت واشنطن تل أبيب من تزايد التواجد الصيني، وإطلاع بكين المتزايد على التكنولوجيا الإسرائيلية واستثمارها في مجال البنى التحتية، وأصبح الموقف الأمريكي قيدا كبيرا أمام تطوير هذه العلاقات.

وشهدت الأسابيع الأخيرة حديثا عن تعرض عشرات المواقع الإلكترونية التابعة لشركات خاصة وحكومية في إسرائيل لهجمات سيبرانية نفذتها الصين، بغية سرقة معلومات وبيانات خاصة بهذه الشركات، وأجرت شركة الأمن السيبراني الدولية ”FireEye“ تحقيقا كشفت خلاله عن استمرار هذه الهجمات منذ عام 2019، ضمن أكبر هجمات بغرض التجسس تتعرض لها إسرائيل.