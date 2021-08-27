الأمم المتحدة تحذر من فرار نصف مليون أفغاني عبر الحدود‎

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، إن ما يصل إلى نصف مليون أفغاني يمكن أن يفروا بسبب الأزمة في بلادهم، وناشدت جيران أفغانستان إبقاء الحدود مفتوحة أمام طالبي السلامة.

وقالت كيلي كليمنتس نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيجاز صحفي في جنيف، ”فيما يتعلق بالأعداد نتخذ استعداداتنا لنحو 500 ألف لاجئ جدد في المنطقة. هذا سيناريو الحالة الأسوأ“.

وأضافت: ”رغم أننا لم نشهد تدفقات كبيرة من الأفغان في المرحلة الحالية فإن الوضع داخل أفغانستان تطور بأسرع مما توقع أحد“.

وكانت عدة دول غربية قالت إن عمليات إجلاء المدنيين جوا انتهت فعليا، مع إغلاق الولايات المتحدة أبواب المطار؛ ما يعني إغلاق طريق الخروج أمام عشرات آلاف الأفغان الذين عملوا مع الغرب على مدى عقدين.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بإخراج جميع القوات من أفغانستان بنهاية الشهر الجاري، التزاما باتفاق الانسحاب المبرم مع طالبان في عهد سلفه دونالد ترامب، على الرغم من أن حلفاء أوروبيين يقولون إنهم في حاجة لمزيد من الوقت.

ومنذ اليوم السابق لاجتياح طالبان لكابول، نفذت الولايات المتحدة وحلفاؤها واحدة من أكبر عمليات الإجلاء الجوي في التاريخ، حيث أخرجت زهاء 95700 شخص، بينهم 13400، الأربعاء، حسبما قال البيت الأبيض، الخميس.

وقالت طالبان إنه يتعين على القوات الأجنبية مغادرة البلاد بحلول نهاية الشهر. وحثت الحركة الأفغان على البقاء، وقالت إن من يحملون تصريحا بالمغادرة سيظل بإمكانهم ذلك عند استئناف رحلات الطيران التجارية بعد رحيل القوات الأجنبية.

وشهد حكم طالبان من 1996 حتى 2001 عمليات إعدام علنية وتضييق على الحريات الأساسية، ومُنعت المرأة من الدراسة أو العمل. وأطاحت قوات تقودها الولايات المتحدة بالحركة من الحكم قبل 20 عاما؛ بسبب استضافتها متشددي القاعدة الذين كانوا وراء هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 على الولايات المتحدة.