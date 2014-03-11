برلمان القرم يُقرّ وثيقة الاستقلال

القرم ـ أقر برلمان جمهورية القرم "ذات الحكم الذاتي" التابعة لأوكرانيا، وثيقة إعلان استقلال شبه الجزيرة، ومدينة سيفاستوبول، ذات الوضع الخاص.

إلى ذلك أعلن برلمان القرم لوسائل الإعلام، أنه ناقش خلال جلسة الثلاثاء الطارئة، وثيقة استقلال شبه جزيرة القرم، ذات الحكم الذاتي، مبيناً أن 78 نائباً صوتوا بـ "بنعم" لصالح وثيقة الإستقلال، وذلك في خطوة تسبق عرض وثيقة الإستقلال على الإستفتاء الشعبي، المزمع اجراؤه في 16 آذار/مارس الجاري.

وورد في وثيقة الإستقلال: "إنه في حال اتخاذ قرار بانضمام جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي، ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا، بموجب الإستفتاء الشعبي الذي سيصوت عليه الشعب في 16 آذار/مارس الجاري، فإنه سيتم الإعلان عن القرم كجمهورية مستقلة وذات سيادة. وتلتزم جمهورية القرم الديمقراطية، العلمانية، ذات الأقوام المتعددة، بحماية السلام، والنظام والأقليات الإثنية والدينية على أراضيها. وستتقدم جمهورية القرم، كونها دولة مستقلة ذات سيادة، وفقاً لنتائج الإستفتاء الشعبي، بطلب انضمام القرم كوحدة جديدة إلى الإتحاد الروسي، وذلك استناداً إلى التفاهمات بين الدولتين.