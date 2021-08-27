إنترفاكس: تحالف تقوده روسيا يجري تدريبات عسكرية وسط الأزمة في أفغانستان‎

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، نقلا عن منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا قولها اليوم الجمعة، إن التحالف سيجري تدريبات عسكرية من سبتمبر/ أيلول إلى أكتوبر/ تشرين الأول، يشارك فيها عدة آلاف من القوات.

وأضافت الوكالة الروسية، أن التدريبات ستجرى في قرغيزستان وطاجيكستان.

وأثار انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، مخاوف أمنية في موسكو التي ترى منطقة آسيا الوسطى جزءا من جبهتها الدفاعية الجنوبية، وتخشى من انتشار تيارات الإسلام المتطرفة.

وقالت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية، إن هجوم مطار كابول يلقي الأضواء على الكيفية التي يمكن أن تؤدي إلى سقوط حركة طالبان في أفغانستان، مع التهديدات الأمنية التي تواجهها، والشرعية الهشة، فإن الجماعة المتمردة ستعاني كثيرا كي تحكم، وتعزز قبضتها على مقاليد الأمور في الدولة.

وفي تقرير لها قالت المجلة: ”يوم الخميس، وقع انفجاران على الأقل بالقرب من مطار كابول الدولي. وقال مسؤول في الصحة الأفغانية إن 60 مواطنا على الأقل لقوا مصرعهم، بينما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية مقتل 13 جنديا، وبعد ساعات أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، بينما كانت واشنطن قد حذّرت قبل أيام من تهديد فرع خراسان التابع لتنظيم داعش“.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن نموذج حكم طالبان يؤكد على القمع والعدالة الوحشية، وليس على التحرك وفقا لسياسات اقتصادية رشيدة.

وقالت إن قرار المجتمع الدولي بفرض عقوبات على طالبان، بما في ذلك تجميد ما يقرب من 9.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية، سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية. وأشارت معظم الدول، بما في ذلك باكستان والصين، إلى أنها ستراقب سلوك طالبان قبل الاعتراف بالحكومة.

وكان مسؤول من طالبان، ومصدر بمستشفى في العاصمة الأفغانية كابول، قالا اليوم الجمعة، إن عدد القتلى المدنيين في الانفجارين خارج مطار كابول ارتفع إلى ما لا يقل عن 72 قتيلا.

وكان البنتاغون، قد أعلن في وقت سابق، أن حصيلة الضحايا العسكريين الأمريكيين الذين سقطوا في الهجوم الانتحاري، الذي وقع الخميس، عند إحدى بوابات مطار كابول، ارتفع إلى 13 قتيلا و18 جريحا.

وقال المتحدث باسم القيادة العسكرية المركزية الأمريكية الكابتن بيل أوربان في بيان: ”توفي جندي أمريكي ثالث عشر متأثرا بالجروح التي أصيب بها نتيجة الهجوم على بوابة آبي“، وأضاف أن ”عدد الجرحى الآن 18 جريحا“.