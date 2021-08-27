أردوغان: لم نتخذ قرارا بشأن طلب حركة طالبان تقديم الدعم في مطار كابول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، إن بلاده لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن طلب حركة طالبان تقديم الدعم في إدارة مطار كابول بعد انسحاب القوات الأجنبية، مضيفا أن ”المحادثات لا تزال جارية“.

وذكر أردوغان في مؤتمر صحفي قبل السفر لزيارة البوسنة، أن ”طالبان تقدمت بطلب يتعلق بتشغيل مطار كابول. يقولون ‘سنضمن الأمن ويمكنكم تشغيله‘. لكننا لم نتخذ قرارا بعد لأن احتمالية الموت ومثل تلك الأمور قائمة دوما هناك“.

وكان مسؤولون قالوا لـ“رويترز“ هذا الأسبوع، إن طالبان طلبت من تركيا مساعدة فنية في إدارة المطار، لكنها طلبت انسحاب القوات التركية بحلول 31 آب/أغسطس.

وبدأ الجيش التركي عمليات الإجلاء يوم الأربعاء.

وقال مسؤول تركي كبير: ”طالبان قدمت طلبا للدعم الفني في إدارة مطار كابول“، لكنه أضاف أن مطالبة الحركة برحيل كل الجنود الأتراك ستعقد أي مهمة محتملة.

وذكر أحد المسؤولين أن الطلب المشروط من حركة طالبان، التي عادت إلى السلطة في أفغانستان بعد 20 عاما من الإطاحة بها في غزو أمريكي، يترك أنقرة أمام قرار صعب بشأن قبول مهمة محفوفة بالمخاطر.

وكانت تركيا جزءا من بعثة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، ولا يزال لديها مئات الجنود في مطار كابول.

ويقول المسؤولون إنهم مستعدون للانسحاب خلال وقت قصير.

لكن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قالت، على مدى شهور، إنها قد تبقي على قوات في المطار إذا طُلب منها ذلك.

وبعد سيطرة طالبان على البلاد، عرضت تركيا المساعدة الفنية والأمنية في المطار.

وقال المسؤول، طالبا عدم نشر اسمه: ”ضمان سلامة العمال دون القوات المسلحة التركية هو عمل محفوف بالمخاطر“.

وأضاف أن المحادثات مع طالبان بشأن هذه المسألة جارية، وفي غضون ذلك، اكتملت الاستعدادات لسحب القوات.

ولم يتضح إن كانت تركيا ستوافق على تقديم مساعدة فنية مع عدم إبقاء قواتها هناك لتوفير الأمن.

وذكر مسؤول تركي آخر، أن القرار النهائي سيتخذ بحلول 31 آب/ أغسطس، حين تنقضي المهلة النهائية لمغادرة القوات الأجنبية البلاد.

واستمرار تشغيل المطار بعد تسليم القوات الأجنبية السيطرة عليه أمر حيوي ليس فقط لأفغانستان للبقاء على اتصال بالعالم، ولكن أيضا للحفاظ على الإمدادات وعمليات المساعدة.