بريطانيا وإسبانيا تعلنان انتهاء عملياتهما للإجلاء من كابول

أعلنت بريطانيا وإسبانيا، يوم الجمعة، انتهاء عملياتهما للإجلاء من مطار كابول.

وقالت رئاسة الوزراء الإسبانية، إنها أنهت عملياتها للإجلاء من كابول مع وصول ”آخر رحلتين إسبانيتين“ إلى دبي، بعد أكثر من أسبوع على إقامة هذا الجسر الجوّي الذي جاء بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان.

وأضافت في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أن ”طائرة عسكرية من طراز إيه-400 وصلت إلى دبي من كابول عند الساعة 07,20، ويُفترض أن تهبط طائرة أخرى عند الساعة 08,20“.

وأشارت إلى أنه ”بهاتين الرحلتين، انتهت عملية الإجلاء الإسبانية لمتعاونين أفغان وعائلاتهم“.

بدوره، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، صباح يوم الجمعة، إن عملية الإجلاء التي تقوم بها المملكة المتحدة في أفغانستان ستنتهي ”خلال بضع ساعات“.

وأضاف والاس غداة الهجوم الذي وقع في مطار كابول: ”سنتعامل الآن مع (حالات) الأشخاص الذين أحضرناهم ونحو ألف شخص داخل المطار، وسنحاول مواصلة العثور على عدد قليل من الأشخاص في الحشد عندما يكون ذلك ممكنا“.

وأكد أنه ”بشكل عام العملية الرئيسية انتهت الآن ولم يتبق لدينا سوى بضع ساعات“.

وكان مسؤول من طالبان، ومصدر بمستشفى في العاصمة الأفغانية كابول، قالا اليوم الجمعة، إن عدد القتلى المدنيين في الانفجارين خارج مطار كابول ارتفع إلى ما لا يقل عن 72 قتيلا.

وكان البنتاغون، قد أعلن في وقت سابق، أن حصيلة الضحايا العسكريين الأمريكيين الذين سقطوا في الهجوم الانتحاري، الذي وقع الخميس، عند إحدى بوابات مطار كابول، ارتفع إلى 13 قتيلا و18 جريحا.

وقال المتحدث باسم القيادة العسكرية المركزية الأمريكية الكابتن بيل أوربان في بيان: ”توفي جندي أمريكي ثالث عشر متأثرا بالجروح التي أصيب بها نتيجة الهجوم على بوابة آبي“، وأضاف أن ”عدد الجرحى الآن 18 جريحا“.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، توعد بـ“ضرب“ تنظيم داعش في أفغانستان، بعد تبنيه الهجوم الذي استهدف كابول، أمس الخميس.

وقال بايدن في خطاب ألقاه من البيت الأبيض، الخميس، إنه طلب إعداد خطط لـ“ضرب“ تنظيم داعش ولاية خراسان، مشيرا إلى أن التنظيم خطط لعدة عمليات ضد أمريكيين في أفغانستان.

وأضاف أن واشنطن ”لن تصفح عن منفذي الهجوم، وستلاحقهم وتجعلهم يدفعون الثمن.. سنرد بقوة ودقة“.