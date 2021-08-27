إيران توفد وزير خارجيتها للمشاركة بمؤتمر دول جوار العراق

أعلنت إيران، يوم الجمعة، أن وزير خارجيتها حسين أمير عبداللهيان، سيشارك في مؤتمر دول جوار العراق، الذي ستبدأ أعماله يوم غد السبت.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إن ”وفدا إيرانيا برئاسة وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، سيتوجه إلى بغداد لحضور مؤتمر دول جوار العراق“.

وستكون هذه أول زيارة لوزير الخارجية الإيراني الجديد بعد توليه منصبه، يوم الأربعاء، بعدما صوت البرلمان الإيراني على منح الثقة لحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي.

وسوف تفتتح أعمال مؤتمر دول جوار العراق، يوم غد السبت، الذي سيستمر ليوم واحد، حيث وجهت الحكومة العراقية دعوة لكل من إيران ومصر وتركيا والمملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر وغيرها من الدول الغربية لحضور هذا المؤتمر.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد دعا الليلة الماضية، دول المنطقة الإقليمية إلى إنهاء الحروب والصراعات لمواجهة التحديات في الشرق الأوسط.

وقال الكاظمي خلال لقائه بالوفود الإعلامية المشاركة بتغطية فعاليات مؤتمر دول جوار العراق: إن ”مؤتمر دول جوار العراق هو للتعاون والشراكة وتجسيد رؤية العراق في ضرورة إقامة أفضل العلاقات مع محيطه ومع دول العالم“.

إيران تدين هجوم كابول

وفي سياق آخر، دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشدة، الهجوم الذي وقع يوم أمس بالقرب من مطار العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى مقتل العشرات وإصابة آخرين بجروح.

وقال خطيب زاده: ”نأمل بتشكيل حكومة شاملة في كابول بأسرع وقت ممكن“، داعيا المؤسسات الأفغانية إلى تحمل مسؤولية حماية أرواح الناس وممتلكاتهم.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تنفيذ الهجوم عبر عملية انتحارية، أمس الخميس، استهدف تجمعا بشريا قرب مطار العاصمة كابول.

وذكرت وكالة أنباء ”سبوتنيك“ الروسية، أن ”90 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب نحو 160 آخرين في سلسلة من الهجمات الإرهابية التي وقعت في كابول“.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“، أن الهجوم أسفر عن مقتل 13 أمريكيا وإصابة 18 آخرين في صفوف العسكريين الأمريكيين، بينما قالت حركة طالبان، إن الهجوم أسفر عن وقوع قتلى من عناصر الحركة.