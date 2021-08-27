كازاخستان.. استقالة وزير الدفاع‎ إثر مقتل 5 جنود في انفجارات بقاعدة عسكرية

قدم وزير الدفاع في كازاخستان، نورلان يرميكباييف، يوم الجمعة، استقالته إثر مقتل 5 جنود في انفجارات بقاعدة عسكرية، أمس الخمس.

هذا وأعلنت السلطات، أن سلسلة انفجارات نجمت عن حريق شب في قاعدة عسكرية بجنوب البلاد أودت بحياة 5 جنود وأصابت 90 شخصا، حسبما أفادت ”رويترز“.

وقال الوزير يرميكباييف في إفادة صحفية، إنه ”لم يتضح سبب الحريق“ الذي شب يوم الخميس، في القاعدة الواقعة بإقليم جامبيل حيث تم تخزين متفجرات.

وأضاف أن ”الجنود قتلوا أثناء محاولتهم إخماد الحريق الذي تسبب في سلسلة من عشرة انفجارات“.

وأشار إلى أن ”المتفجرات المخزنة جاءت من منشأة في بلدة أريس بعد حادث مماثل وقع العام 2019 أسفر عن مقتل أربعة“.

وأجلت السلطات مئات الأشخاص من المنطقة المجاورة، وأغلقت الطريق الرئيس الذي يربط الإقليم بألما اتا، أكبر مدن البلاد.

وكان نائب وزير الدفاع رسلان شبيكباييف قال أمس الخميس، إن الانفجارات وقعت عقب نشوب حريق في المنشأة، التي تُخزن فيها متفجرات للاستخدام لأغراض هندسية.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على الإنترنت، أن الانفجار الذي وقع لا يبعد كثيرا عن طريق رئيس يربط وسط الإقليم بألما أتا.

وكان أربعة أشخاص قتلوا وأصيب العشرات في حادث مماثل ببلدة آريس في العام 2019، عندما أرغمت انفجارات في مستودع ذخيرة السلطات على إخلاء البلدة بالكامل من سكانها البالغ عددهم 44 ألف نسمة.

وكازاخستان، هي أكبر دولة غير ساحلية في العالم، وتاسع أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، إذ تبلغ مساحتها 2,724,900 كيلومتر مربع، وتقع كازاخستان في أوراسيا أي بين أوروبا وآسيا، لكن معظم الأجزاء الغربية منها تقع في أوروبا.

ودولة كازاخستان هي الأقوى في آسيا الوسطى اقتصاديًا، حيث يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، وذلك بصورة أساسية بسبب صناعة النفط والغاز لديها، كما أن لديها موارد معدنية وافرة.

وتشترك كازاخستان في حدودها مع روسيا والصين وقيرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان، كما تجاور جزءًا كبيرًا من بحر قزوين، تشمل تضاريس كازاخستان الأراضي المسطحة والسهوب والتايغا والأخاديد الصخرية والتلال والدلتا والجبال المغطاة بالثلوج والصحاري.

وبالنظر إلى مساحة الأرض الكبيرة في كازاخستان، فإن الكثافة السكانية لها هي من بين الكثافات الأقل عالميا، حيث تقل عن 6 أشخاص لكل كيلومتر مربع.