تقرير: "أياد خفية" في إيران تحقق ثروات طائلة من تهريب طالبان للأفيون

كشف تقرير إخباري، يوم الخميس، عن وجود ما أسماها بـ“أياد خفية“ في إيران تحقق ”ثروات طائلة“ من عمليات تهريب تقوم بها حركة طالبان لتصدير مخدر الأفيون إلى أوروبا، والتي تمر عن طريق الأراضي الإيرانية.

وجاء في التقرير المنشور على موقع صحيفة ”الاندبندت“ بنسختها الفارسية، أن ”زراعة وتهريب طالبان لمخدر الأفيون يمثل مصدر التمويل الأول للحركة، في حين أن الجزء الأكبر من هذا المخدر يتم تصديره إلى أوروبا عن طريق إيران“.

ورأى التقرير أن ”مسؤولي مكافحة التهريب في إيران استنتجوا أنهم حال تصدوا لنقاط الترانزيت المخصصة لتهريب طالبان للأفيون، فسوف يتوصل المهربون إلى نقاط حدودية أخرى يقوموا منها بتوزيع المخدر“.

ولفت التقرير إلى وجود ما وصفه بـ“أياد خفية“ في الداخل الإيراني تعمل على تسهيل عبور مخدر الأفيون التابع لطالبان، مؤكدا أن هذه الجهات ”تحقق ثروات طائلة جراء عمليات نقل الأفيون عبر الأراضي الإيرانية“.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن حركة طالبان اشترت مؤخرا كميات من النفط الإيراني المحظور تصديره طبقا للعقوبات الدولية المفروضة على طهران، فيما لفتت التقارير إلى أن أموال طالبان لشراء النفط الإيراني تأتي بالأساس من تجارة الأفيون.

وذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، الخميس، إلى أن ”حركة طالبان تقدم حاليا الدولارات التي تحتاجها إيران بشدة مع تدهور اقتصادها، وذلك في ظل العمليات المربحة للحركة عبر الاتجار في المخدرات“.

ووصفت الصحيفة في تقرير لها، استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان بمثابة ”هدية“ بالنسبة لإيران التي تعاني من أزمة مالية خانقة، معتبرة أن النشاط التجاري بين طهران وطالبان ”قد يضعف العقوبات الأمريكية المفروضة على الطرفين“.

يذكر أن حركة طالبان قد أعلنت عقب سيطرتها على الأوضاع في أفغانستان، أنها ستتصدى لإنتاج المخدرات.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، في أول مؤتمر صحفي لطالبان بالعاصمة كابول: ”لن تنتج أفغانستان أي أنواع من المخدرات.. لن يكون ممكنا لأحد أن يشارك في تنظيم تهريب المخدرات.. اعتبارا من هذه اللحظة ستكون أفغانستان دولة خالية من المخدرات“.

ويشكك خبراء ومراقبون في صحة إعلان حركة طالبان عن توقفها عن إنتاج المخدرات، معتبرين أن خطاب طالبان المناهض للمخدرات إلى جانب وعود مماثلة باحترام حقوق الإنسان وحرية الإعلام، تندرج كلها في إطار جهود الحركة لتبدو أكثر اعتدالا وتكسب بالتالي دعم المجتمع الدولي.