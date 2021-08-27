ايران تدعو إلى تعاون إقليمي لضمان "الهدوء" في أفغانستان

دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الخميس، إلى التعاون الإقليمي، خاصة بين بلده وباكستان، لضمان ”الأمن والهدوء“ في أفغانستان.

وأدلى رئيسي بذلك خلال استقباله في طهران وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، الذي التقى أيضا بنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، بحسب ”فرانس برس“.

وتستضيف إيران وباكستان أكبر عدد من اللاجئين الأفغان.

وسيطرت طالبان على العاصمة الأفغانية في 15 آب/ أغسطس مع انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة وانهيار الجيش الأفغاني.

ونقل موقع الحكومة الإيرانية الرسمي عن رئيسي قوله: ”يمكن لدول المنطقة، وخاصة إيران وباكستان، من خلال تعاونها، تمهيد الأرضية لتسهيل تفاعل الجماعات العرقية النشطة في أفغانستان لإحلال الأمن والسلام في البلاد حتى يتمكنوا من تحديد مصيرهم“.

وأضاف أن ”وجود الأمريكيين والأجانب لا يمنع فقط تحقيق الأمن بل ويسبب مشاكل“.

ويقول محللون إن ”انتصار“ طالبان، وضع إيران المجاورة في موقف صعب، لكن الجمهورية الإسلامية ذات الغالبية الشيعية تتخذ موقفاً براغماتياً حيال عودة الجماعة السنية المتشددة الى السلطة.

ولم تعترف طهران أبدا بحركة طالبان خلال الفترة الأولى التي حكمت فيها أفغانستان بين عامي 1996 و2001، واعترى التوتر حينها العلاقات بين الجانبين.

لكن إيران شددت في الأشهر الأخيرة على أن طالبان يجب أن تكون ”جزءاً من حل مستقبلي“ في أفغانستان.

ودعت وزارة خارجيتها الإثنين ”كل الجماعات والأحزاب السياسية“ في أفغانستان إلى ”عدم استخدام القوة“ والانخراط في محادثات لتشكيل حكومة شاملة.

واعتبرت صحيفة ”لوموند“ الفرنسية، أن إيران تسعى إلى التقرب من طالبان، وتراهن على الحركة الإسلامية، في سبيل ضمان طهران لنفوذها ودورها المستقبلي، ومصالحها في البلد الجار.

وقالت الصحيفة في تقرير لها نشرته يوم الخميس، إن طهران ”تبذل قصارى جهدها لشرعنة سياسات حركة طالبان، على اعتبار أن الحركة ستلعب دور الحاكم الجديد لأفغانستان“، ما يعني أن لإيران مصالح منتظرة ستحصل عليها في حال وطدت علاقاتها معها.

وأشارت الصحيفة إلى أن طهران تعمل في الوقت الراهن على ”تلميع صورة“ طالبان أمام الرأي العام الإيراني، وأن تظهر في حلة جديدة، بعيدة عن ”العنف والترهيب“.

وكشفت الصحيفة أن السلطات الإيرانية أصدرت تعليمات لمختلف وسائل الإعلام المحلية بتجنب الحديث عن الحركة بأي مصطلحات تتضمن كلمات مثل ”العنف والقتل“ وغيرهما، فضلا عن تسميتها في التقارير بـ“الإمارة الإسلامية في أفغانستان“.