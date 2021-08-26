صحيفة: موظفون تركوا وثائق عن أفغان عملوا معهم بالسفارة البريطانية بكابول

ذكرت صحيفة ”ذا تايمز“ أن موظفين في وزارة الخارجية البريطانية، تركوا وثائق بها تفاصيل عن اتصالات مع مواطنين أفغان عملوا معهم متناثرة على أرض مجمع السفارة البريطانية في كابول والتي استولت عليها طالبان.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لـ“رويترز“ ردا على ما أوردته الصحيفة: ”تم سحب العاملين بسفارتنا بوتيرة سريعة نتيجة تدهور الوضع في كابول. تم بذل كل جهد لتدمير مواد حساسة“.

وقالت الصحيفة إنها عثرت على الوثائق التي تحدد هوية سبعة أفغان يوم الثلاثاء، بينما كان مقاتلو طالبان يقومون بدوريات في السفارة.

ولم توضح الصحيفة كيف عثرت على تلك الوثائق، لكنها أكدت أنها سلمت تفاصيل ثلاثة موظفين أفغان وثمانية أفراد من عائلاتهم، إلى وزارة الخارجية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه ”بشكل حاسم تمكنا الآن من إيصال هذه العائلات الثلاث إلى بر الأمان“.

وغادر نحو 50 ألف أجنبي وأفغاني البلاد، عبر مطار كابول منذ أن استولت حركة طالبان على السلطة في وقت سابق من الشهر الجاري، بحسب الحكومة الأمريكية.

ويخشى العديد من الأفغان أن تعاود طالبان تطبيق تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية كما فعلت عندما تولت السلطة أول مرة من العام 1996 حتى 2001، وأن تنتقم من الأشخاص الذين عملوا في الحكومة المدعومة من واشنطن على مدى العقدين الماضيين.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن مهلة الإجلاء من أفغانستان ستنتهي في الدقيقة الأخيرة من 31 آب/ أغسطس الجاري.

وأضاف راب لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”نعتقد أنها (المهلة) ستكون حتى نهاية أغسطس، لكن المخططين العسكريين سيعدون التفاصيل المتعلقة بالإطار الزمني الدقيق“.

وأشار إلى أنه تم إجلاء جميع المواطنين البريطانيين تقريبا ممن لا يحملون جنسيات أخرى من أفغانستان، معربا عن أمل لندن في استمرار وجود مطار عامل في كابول بعد انتهاء عمليات الإجلاء.