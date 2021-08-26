ترامب: هجوم كابول "مأساة" كان ينبغي منع حدوثها

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الهجوم الانتحاري الذي نفذه تنظيم داعش في مطار كابول، الخميس، وأسفر عن مقتل عسكريين أمريكيين وعشرات المدنيين الأفغان، هو ”مأساة ما كان ينبغي أبداً السماح بحدوثها“.

وأضاف ترامب الذي سبق وأن انتقد بشدة إدارة خلفه جو بايدن للأزمة في أفغانستان، أن ”هذه المأساة ما كان ينبغي أبدا السماح بحدوثها ما يجعل حزننا أعمق وأصعب على الفهم“، مقدما تعازيه إلى عائلات العسكريين الأمريكيين والمدنيين ضحايا الهجوم.

وفي الأيام الأخيرة انتقد عدد من البرلمانيين الديمقراطيين، الرئيس بايدن، لإصراره على الالتزام بموعد 31 آب/أغسطس لإنجاز الانسحاب من أفغانستان.

وفي حين طالبه بعض من هؤلاء البرلمانيين، بإبقاء القوات الأمريكية في كابول ”طالما تطلب الأمر ذلك“، فإن غالبية البرلمانيين في حزبه يدعمون حتى الآن قراره الانسحاب في نهاية الشهر الجاري.

وفي المعسكر الجمهوري، دعا بعض البرلمانيين المقربين من ترامب، على غرار ما فعل الملياردير في الأيام الأخيرة، الرئيس إلى الاستقالة.

وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل، إن ”هذا الهجوم المميت يقدم أوضح تذكير ممكن بأن المتشددين لن يتوقفوا عن محاربة الولايات المتحدة لمجرد أن سياساتنا تعبت من قتالهم“.

وأضاف النساتور الجمهوري النافذ: ”ما زلت قلقا من أن المتشددين في جميع أنحاء العالم سيشعرون بجرأة بسبب انسحابنا وبسبب هذا الهجوم وبسبب بتثبيت دولة متطرفة في أفغانستان“.

بدوره، دعا زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي، الخميس، رئيسة المجلس الديموقراطية نانسي بيلوسي، إلى دعوة المجلس للالتئام على وجه السرعة قبل 31 آب/ أغسطس، للاطلاع من إدارة بايدن على الوضع في كابول.

ومجلسا النواب والشيوخ في عطلة برلمانية حتى أيلول/ سبتمبر المقبل.

ومع ذلك، فقد اطلع البرلمانيون مرات عدة في الأيام الأخيرة من قبل كبار المسؤولين في إدارة بايدن على تطورات الوضع في أفغانستان كما ستواصل اللجان البرلمانية المختلفة ”تنظيم جلسات إحاطة حول أفغانستان“، بحسب بيلوسي.

وأعلن البنتاغون أن حصيلة الضحايا العسكريين الأمريكيين الذين سقطوا في الهجوم الانتحاري الذي وقع الخميس عند إحدى بوابات مطار كابول، ارتفع إلى 13 قتيلا و18جريحا.

وقال المتحدث باسم القيادة العسكرية المركزية الأمريكية الكابتن بيل أوربان في بيان: ”توفي جندي أميركي ثالث عشر متأثرا بالجروح التي أصيب بها نتيجة الهجوم على بوابة آبي“.

وأضاف أن ”عدد الجرحى هو الآن 18 جريحا“.

وكانت الحصيلة السابقة التي أوردها البنتاغون أفادت بسقوط 12 قتيلا و15 جريحا في صفوف العسكريين الأمريكيين.