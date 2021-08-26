بايدن يتوعد بـ"ضرب" داعش في أفغانستان.. ويؤكد: سنرسل قوات إضافية إذا دعت الحاجة

توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بـ“ضرب“ تنظيم داعش في أفغانستان، بعد تبنيه الهجوم الذي استهدف كابول، يوم الخميس، وأوقع قتلى وجرحى.

وقال بايدن في خطاب ألقاه من البيت الأبيض، الخميس، إنه طلب إعداد خطط لـ“ضرب“ تنظيم داعش ولاية خراسان، مشيرا إلى أن التنظيم خطط لعدة عمليات ضد أمريكيين في أفغانستان.

وأكد أنه أمر القادة العسكريين باتخاذ أقصى الخطوات الضرورية لحماية قوات بلده في كابول.

وأشار إلى أنه ”لا مؤشرات على حصول تواطؤ بين طالبان وتنظيم داعش في هجوم كابول“.

وأدى الهجوم عند مطار كابول، الخميس، إلى مقتل 12 جنديا أمريكا وإصابة 15 آخرين.

ووصف بايدن العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا في الهجوم، بـ“الأبطال“، متوعدا بأن واشنطن ”لن تصفح عن منفذي الهجوم وستلاحقهم وتجلعهم يدفعون الثمن“.

وأضاف أن الولايات المتحدة سترد في أفغانستان ”بقوة ودقة“، مؤكدا أنه ”سيوافق على إرسال قوات إضافية إذا دعت الحاجة“.

وفيما يتعلق بعملات الإجلاء من أفغانستان، قال بايدن إنها ”ستتواصل، وسننقذ الأمريكيين ونخرج حلفاءنا الأفغان“.

وشدد على أن ”الولايات المتحدة لن تسمح بترهيبها.. لن نسمح لمتشددين بأن يثبطوا عزيمتنا، ولن ندعهم يوقفون مهمّتنا.. سنواصل عمليات الإجلاء“.

وأشار إلى أنه ”من مصلحة طالبان مغادرة القوات الأمريكية في الوقت المحدد“، مجددا التزامه إنجاز الانسحاب من كابول في 31 آب/ أغسطس الجاري.

ووقع هجوم انتحاري يوم الخميس وسط حشود تجمعت أمام أبواب مطار كابول، مما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين و12 جنديا أمريكيا، وأشاع الفوضى في الجسر الجوي لنقل عشرات الآلاف من الأفغان الذين يسعون للهرب من البلاد.

ونُقل عن مسؤولين طبيين في كابول قولهم إن 60 مدنيا قتلوا. وأظهرت لقطات مصورة نشرها صحفيون أفغان عشرات الجثث والمصابين وقد تناثرت حول ممر مائي على حافة المطار. وقال شهود إن تفجيرين على الأقل وقعا في المنطقة.

ويعتقد أن هذا العدد من الجنود الأمريكيين هو الأكبر الذي يقتل في أفغانستان في حادث منفرد منذ مقتل 30 جنديا أمريكيا في إسقاط طائرة هليكوبتر في أغسطس 2011.

وأعلن تنظيم داعش، الذي ظهر في أفغانستان كعدو للغرب ولطالبان، مسؤوليته عن الهجوم في بيان قال فيه إن أحد انتحارييه ”تمكن من اختراق كافة التحصينات الأمنية واستطاع الوصول إلى تجمع كبير للمترجمين والمتعاونين مع الجيش الأمريكي“.