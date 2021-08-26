دوي انفجار قوي في كابول.. وطالبان تؤكد أنه ليس هجوما جديدا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

هز دوي انفجار قوي كابول، فجر الجمعة، بعد ساعات على تفجيرين انتحاريين استهدفا مطار كابول، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنهما.

وقال الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، بعيد ذلك في تغريدة، إن هذا الانفجار ليس ناجما عن هجوم، بل تدمير الجيش الأمريكي تجهيزات عسكرية في مطار العاصمة كابول، لكن القوات الأمريكية لم تؤكد ذلك على الفور.

وكان تنظيم داعش أعلن قبيل ذلك مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي نفذ بعد ظهر الخميس قرب مطار كابول، حيث تواصل الدول الغربية عمليات الإجلاء الكثيفة لأجانب وأفغان راغبين بمغادرة البلاد خوفا من انتقام حركة طالبان.

وقال مجاهد إن الهجوم أسفر عن ”13 إلى 20 قتيلا“ على الأقل و52 جريحا، في حين قالت واشنطن إن 12 عسكريا أمريكيا قتلوا وجرح 15 آخرون. وقال مصدر صحي في الحكومة الأفغانية السابقة إن الحصيلة قد تصل إلى 60 قتيلا.

وقال محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، في تصريحات تلفزيونية نقلتها ”رويترز“، يوم الخميس، إن الحركة حذرت القوات الأجنبية من مغبة التجمعات الكبرى عند مطار كابول.

وأضاف نعيم أن تجمع عدد كبير من الناس حال دون اتخاذ إجراءات أمنية مناسبة.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها تتوقع تواصل هجمات تنظيم داعش، متوعدة إياه بالرد. وأكدت واشنطن مواصلة عمليات الإجلاء رغم الهجوم.

وجاء التفجيران الانتحاريان بعد أن حثت الولايات المتحدة وحلفاؤها على مغادرة المنطقة المحيطة بالمطار؛ بسبب تهديد محتمل من مسلحي تنظيم داعش.

وفي تحذير، صدر الأربعاء عن السفارة الأمريكية في كابول، نصحت الولايات المتحدة مواطنيها بتجنب التوجه لمطار كابول، قائلة إن من يقفون على أبوابه عليهم المغادرة على الفور بسبب مخاطر أمنية غير محددة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بإخراج جميع القوات من أفغانستان بنهاية الشهر الجاري، التزاما باتفاق الانسحاب المبرم مع طالبان في عهد سلفه دونالد ترامب، على الرغم من أن حلفاء أوروبيين يقولون إنهم في حاجة لمزيد من الوقت.

وقالت طالبان إنه يتعين على القوات الأجنبية مغادرة البلاد بحلول نهاية الشهر. وحثت الحركة الأفغان على البقاء، وقالت إن من يحملون تصريحا بالمغادرة سيظل بإمكانهم ذلك عند استئناف رحلات الطيران التجارية بعد رحيل القوات الأجنبية.