هل باتت باكستان الفائز الحقيقي في الحرب الأفغانية؟

في الأيام التي تلت استيلاء حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، رُفع علمها فوق مسجد مركزي في عاصمة باكستان، في حركة تهدف للسخرية من الأمريكيين المهزومين، فضلا عن إظهار المنتصر الحقيقي في الحرب الأفغانية التي دامت عقدين من الزمان.

ووفقا لصحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، فمنذ بداية الغزو الأمريكي لأفغانستان، كانت باكستان ظاهريا شريكة أمريكا في الحرب ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان، مما مكنها من الحصول على مساعدات أمريكية بعشرات المليارات من الدولارات على مدى العقدين الماضيين، على الرغم من أن واشنطن اعترفت بأن الكثير من هذه الأموال اختفت بدون تفسير.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة الأمريكية الباكستانية كانت ملبدة بالازدواجية واختلاف المصالح منذ بدايتها بعد 11 سبتمبر . فعلى سبيل المثال، ساهم جهاز الاستخبارات الباكستاني في إنشاء حركة طالبان الأفغانية التي كانت أمريكا تقاتلها، كما قام الجهاز خلال الحرب برعاية وحماية أصول طالبان داخل باكستان.

ونقلت الصحيفة عن زعماء القبائل قولهم، إنه بينما كانت طالبان تجتاح أفغانستان في الشهور الثلاثة الماضية، كان الجيش الباكستاني يساعد المقاتلين الجدد على عبور الحدود من مخابئهم داخل باكستان، فيما كان بمثابة الضربة الأخيرة لقوات الأمن الأفغانية التي دربتها الولايات المتحدة.

وقال روبرت إل غرينييه، الرئيس السابق لمحطة المخابرات المركزية الأمريكية في باكستان، إن ”الباكستانيين وجهاز المخابرات الباكستاني يعتقدون أنهم فازوا في أفغانستان، ولكنهم يجب أن يكونوا حذرين من تحقق أمنياتهم، حيث أصبحت حركة طالبان الأفغانية تتزعم دولة منبوذة، وهو المرجح أن تجد باكستان نفسها مرتبطة بها“.

ورجحت الصحيفة أن تتراجع سمعة باكستان المهتزة بالفعل في الغرب، مع استيلاء طالبان على أفغانستان، كما يتم تداول دعوات لفرض عقوبات على باكستان بالفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي غياب التمويل الأجنبي، ستضطر باكستان للاعتماد على تجارة المتطرفين للمخدرات والتي يشجعها الحكام الجدد لكابول، كما يتوقع أن يشجع وجود دولة تديرها طالبان على الحدود، حركة طالبان وغيرها من المقاتلين المتطرفين في باكستان نفسها.

كما توقعت الصحيفة أن تتدهور العلاقات الباكستانية مع الولايات المتحدة، والتي بدأت بالفعل في الانهيار، أكثر، وبصرف النظر عن الحفاظ على استقرار الترسانة النووية الباكستانية، بات لدى الولايات المتحدة الآن حافز أقل للتعامل مع باكستان، والآن أصبح السؤال الذي يواجهه الباكستانيون هو ماذا سيفعلون بالبلد المحطم الذي فازوا به؟

وتعمل باكستان وروسيا والصين بالفعل على ملء الفراغ الذي خلفته القوات الأمريكية، حيث ظلت سفارات الدول الثلاث مفتوحة منذ استيلاء طالبان على كابول.

وأصبح خليل حقاني، أحد القادة في حركة طالبان، والذي اعتاد زيارة المقر العسكري الباكستاني في ”روالبندي“ بانتظام، أحد الحكام الجدد لأفغانستان.

وظهر حقاني، المعروف لدى الاستخبارات الأمريكية بصفته مبعوث طالبان لتنظيم القاعدة، في كابول، الأسبوع الماضي كرئيس جديد للأمن، وهو مسلح ببندقية أمريكية الصنع من طراز M4، مع فرقة حماية ترتدي ملابس قتالية أمريكية.

وكتبت ماليها لوهدي سفيرة باكستان السابقة لدى الأمم المتحدة في مقال نشرته صحيفة ”ذا دون“ هذا الأسبوع: ”حكم بلد دمرته الحرب سيكون الاختبار والتحدي الحقيقي، حيث كانت طالبان قوة محاربة وهي ليست معتادة على الحكم“.

من جهتها، أشارت صحيفة ”نيويورك تايمز“ إلى أن الأمريكيين تحملوا الازدواجية الباكستانية خلال الحرب بسبب نقص الخيارات، حيث فضلوا خوض حرب فوضوية في أفغانستان على قتال باكستان المسلحة نوويا، كما وفرت الموانئ والمطارات الباكستانية نقاط الدخول الرئيسية وخطوط الإمداد للمعدات العسكرية الأمريكية اللازمة في أفغانستان.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن باكستان كانت توفر المساعدة من ناحية بينما تقدم وكالة المخابرات التابعة لها مساعدات تخطيطية وخبرات تدريبية لطالبان طوال الحرب.

وعلى الرغم من أن باكستان كان من المفترض أن تكون حليفا للولايات المتحدة، إلا أنها عملت على تحقيق مصالحها الخاصة، كما تفعل الدول عادة، ولكن هذه المصالح لم تشمل وجودا عسكريا أمريكيا كبيرا على حدودها، أو وجود أفغانستان تتمتع بالحكم الذاتي وتمتلك حكومة ديمقراطية خارج سيطرتها، أو جيشا قويا ومركزيا.

ووفقا للصحيفة، يبدو أن هدف باكستان في أفغانستان كان خلق دائرة نفوذ لمنع الهند عدوها اللدود من توسيع نفوذه، حيث يصر الباكستانيون على أن الهند تستخدم الجماعات الانفصالية مثل ”جيش تحرير بلوشستان“ الذي يعمل من أفغانستان لإثارة المعارضة في باكستان.

وقال بروس ريدل المستشار السابق لإدارتي بوش وأوباما لشؤون جنوب آسيا: ”يعتقد الجيش الباكستاني أن أفغانستان توفر عمقا استراتيجيا ضد الهند، وهو ما يهمهم، فقد شجعت الولايات المتحدة الهند على دعم الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة بعد عام 2001؛ مما أجج ارتياب الجيش الباكستاني“.

وأضاف بروس: ”شعر الباكستانيون بالغضب من زيارة الرئيس السابق باراك أوباما للهند في عام 2015، مع استمرار مقاطعته لباكستان“.

ووفقا لما ذكرته مصادر أمريكية التقت به، أكد معيد يوسف مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، خلال زيارة قام بها إلى واشنطن هذا الربيع، على ضرورة القضاء على الوجود الهندي في أفغانستان.

يذكر أن يوسف يعتبر معتدلا في الطيف السياسي الباكستاني؛ مما أدى لصدمة الأمريكيين الذين التقوا به بشأن عدائه تجاه الدور الهندي في أفغانستان.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما كان الدبلوماسيون الهنود من بين أوائل الأجانب الذين أخلوا من كابول، صورت الصحافة الباكستانية رحيلهم كانتصار فريد.

وقال دوغلاس لندن، الرئيس السابق لمكافحة الإرهاب في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لشؤون جنوب وجنوب غرب آسيا، إنه لا شك في العلاقة بين الباكستانيين وحقاني والنصر الذي حققته طالبان.

وأضاف دوغلاس أن قائد الجيش الباكستاني، قمر جاويد باجوا، ورئيس جهاز المخابرات الباكستاني حميد فايز، التقيا بحقاني أكثر من مرة.

يذكر أن عائلة حقاني الممتدة تعيش في المناطق غير الخاضعة للحكم في باكستان على طول الحدود الأفغانية.

وشرح دوغلاس لندن، الذي كتب مذكرات عن سنوات عمله في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بعنوان ”المجند“: ”تعرض باجوا لضغط مستمر من الولايات المتحدة لتسليم خليل حقاني واثنين آخرين من القادة التابعين لحقاني، وكان باجوا يدعي دائما عدم معرفة موقعهم، وقال ذات مرة، يجب أن تأتوا إلى مكتبي لنأخذ طائرة هليكوبتر لإحضارهم“.

وأوضح دوغلاس أن مساعدة باكستان لطالبان كانت متعددة الطبقات، بما في ذلك تقديم سلسلة من الخدمات والملاذات الآمنة لمقاتلي طالبان الأفغان وأسرهم في المناطق الحدودية لباكستان، ولا سيما في مدينة ”كويتا“، وتقديم الخدمات الطبية للمقاتلين الجرحى في مستشفيات المدن الكبرى، مثل ”كراتشي“ و“بيشاور“، فضلا عن السماح لأتباع حقاني بإدارة العقارات المربحة وعمليات التهريب وغيرها من الأعمال في باكستان؛ مما ساعد على تمويل جهودهم الحربية.

وأردف: ”غالبا ما أبقت المخابرات الباكستانية عملاءها خارج الصراع الفعلي؛ خوفا من أن يتم ضبطهم في أفغانستان، مما يمنح الولايات المتحدة دليلا على تورطهم، كما زودت طالبان بأصول رفعت من مكانتها الدولية، حيث سافر زعيم طالبان عبدالغني برادار بجواز سفر باكستاني لحضور محادثات السلام في الدوحة بقطر، والاجتماع في مدينة تيانجين الصينية مع وانغ يي وزير الخارجية الصيني“.

وتابع: ”لم تكن حركة طالبان الأفغانية لتصل إلى مكانتها الحالية دون مساعدة الباكستانيين“.

ووفقا للصحيفة، تراجعت علاقة واشنطن بباكستان بعد أن قتلت القوات البحرية أسامة بن لادن في عام 2011 في منزل آمن يقع بالقرب من أكاديمية عسكرية باكستانية، وتوقف كبار المسؤولين الأمريكيين عن زيارة باكستان، وتم تخفيض المساعدات.

إلا أن إدارة أوباما لم تعلن أبدا ما كانت تشك فيه، وهو أن الجيش الباكستاني كان يعرف منذ البداية أن بن لادن كان يعيش مع أسرته الممتدة في ”أبوت آباد“.

وقال ريدل، المستشار السابق لحكومة بوش وأوباما لشؤون جنوب آسيا، إنه لو أعلنت واشنطن أن باكستان كانت تؤوي بن لادن، لكانت باكستان من الناحية القانونية دولة راعية للإرهاب، وتخضع لعقوبات إلزامية مثل إيران؛ الأمر الذي كان سيجبر الأمريكيين على إنهاء دعمهم لباكستان، وهذا بدوره كان سيدفع باكستان إلى منع إمدادات الحرب الأمريكية من عبور باكستان؛ مما يزيد من تكلفة الحرب.

وتشير الصحيفة إلى أن غارة اغتيال بن لادن أثارت مخاوف قديمة داخل الجيش الباكستاني من أن الأمريكيين يريدون تفكيك الترسانة النووية الباكستانية، وهم على استعداد لانتهاك الأراضي الباكستانية للقيام بذلك.

وقال توبي دالتون، المدير المشارك لبرنامج السياسة النووية في مؤسسة كارنيغي، إنه على الرغم من العلاقات المتوترة، تواصل الولايات المتحدة العمل مع باكستان من خلال وزارة الطاقة للمساعدة في تأمين الأسلحة والمواد الانشطارية.

إلا أن باكستان بارعة في تكوين التحالفات، حيث كانت الصين منذ فترة راعية لباكستان، وهي تستثمر بكثافة في البنية التحتية الباكستانية.

ومن جانبها، أعلنت الصين أنها سعيدة بمغادرة الأمريكيين لأفغانستان، وهي مستعدة للتدخل لملء الفراغ، وتوسيع مبادرة الحزام والطريق إلى أفغانستان، حيث تأمل في استخراج المعادن، إلا أن الحقيقة أن الصينيين قلقون، حيث لقي عمال صينيون في باكستان مصرعهم في هجمات إرهابية قد تنذر برحلة صعبة في أفغانستان، حيث تفضل طالبان العزلة على الطرق والسدود التي يمكن أن تضعف سيطرتها على السكان.

وقال ساجان غوهيل مدير الأمن الدولي بمؤسسة آسيا باسفيك التي تتخذ من لندن مقرا لها، إن الصين تعتمد على باكستان التي تعمل كوسيط لها في أفغانستان.

وختم غوهيل: ”يبدو أن الصينيين واثقون من أنهم سيتمكنون من الحصول على المزيد من الضمانات الأمنية من طالبان؛ بسبب علاقاتهم المتبادلة مع باكستان“.