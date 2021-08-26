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موسكو تدعو لاستئناف محادثات إيران النووية في فيينا‎‎
تاريخ النشر: 26 أغسطس 2021 18:47 GMT
تاريخ التحديث: 26 أغسطس 2021 19:20 GMT

موسكو تدعو لاستئناف محادثات إيران النووية في فيينا‎‎

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية سيرجي لافروف أبلغ نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان بأن المحادثات بشأن الاتفاق النووي مع إيران في

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المصدر: رويترز

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية سيرجي لافروف أبلغ نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان بأن المحادثات بشأن الاتفاق النووي مع إيران في فيينا ينبغي أن تستأنف في أسرع وقت ممكن.

وقال بيان الوزارة: ”الجانب الإيراني تلقى الإشارة بمنتهى الجدية“.

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