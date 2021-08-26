تاريخ النشر:
26 أغسطس 2021 18:47 GMT
تاريخ التحديث: 26 أغسطس 2021 19:20 GMT
موسكو تدعو لاستئناف محادثات إيران النووية في فيينا
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية سيرجي لافروف أبلغ نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان بأن المحادثات بشأن الاتفاق النووي مع إيران في
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية سيرجي لافروف أبلغ نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان بأن المحادثات بشأن الاتفاق النووي مع إيران في فيينا ينبغي أن تستأنف في أسرع وقت ممكن.
وقال بيان الوزارة: ”الجانب الإيراني تلقى الإشارة بمنتهى الجدية“.