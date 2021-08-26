وسط تبني حكومة رئيسي للفكرة.. مخاوف في إيران من حذف الدولار من التعاملات المالية

سلط تقرير إخباري، اليوم الخميس، الضوء على مخاوف الإيرانيين من احتمالية حذف حكومة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، للدولار الأمريكي من تعاملات طهران المالية، وذلك في ظل تبني الحكومة الجديدة لهذه الفكرة.

وقال تقرير لموقع ”تجارت نيوز“ الإيراني المتخصص في الشؤون الاقتصادية، إن ”تصريحات الفريق الاقتصادي بالحكومة الجديدة بشأن التعاملات المالية والتجارية تظهر تفضيل الحكومة للانزواء على توسيع العلاقات المالية مع العالم“.

وأضاف أن ”الفريق الاقتصادي بالحكومة الإيرانية الجديدة يضم معارضين متشددين لسياسات اقتصادية أكثر انفتاحا على العالم، منها رفضهم لانضمام طهران للاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال المعروفة بـ (FATF)“.

وأشار التقرير إلى أن حكومة إبراهيم رئيسي اقترحت أفكارا وصفها بـ ”الغريبة والعجيبة“ في إطار مساعيها لحل الملف الاقتصادي المعقد، ومنها فكرة حذف الدولار الأمريكي عن التعاملات المالية لطهران.

وأوضح أن هذه الفكرة على وجه الخصوص أصابت المواطنين الإيرانيين بمزيد من القلق حول الأوضاع الاقتصادية لبلادهم.

حيث رأى الإيرانيون فكرة حذف الدولار عن التعاملات المالية بأنها ”سوف تأتي بنتائج سلبية على الاقتصاد والمواطنين، ولن ترتقي بقيمة العملة المحلية“ بحسب التقرير.

وفي إطار مناقشة آليات حكومة رئيسي لحذف الدولار عن التعاملات المالية، أشار تقرير لموقع ”انتخاب“ الإيراني، إلى أن ”هذه الفكرة قد طُرحت في عهد حكومة الرئيس السابق، حسن روحاني، بينما لم تتم، وحتى لم تستطع الحكومة السابقة مواصلة هذا الطريق“.

ورأى التقرير أن ”سياسة حذف الدولار قد واجهت مشكلات عديدة في إيران، ومنها قرار حكومة روحاني بتسعير الدولار ضمن الدعم الحكومي للعاملين في التصدير، بينما أسفرت هذه السياسة عن ظهور مافيا وعمليات فساد واسعة في تجارة العملة“.

وأكد التقرير الإخباري، على ضرورة اتباع الحكومة الإيرانية الجديدة لخطوات تنبثق بالأساس من ”علم الاقتصاد“؛ وذلك لكي تقوم الحكومة بتحليل المشكلات المالية، ومن ثم إيجاد حلول واقعية لهذه المشكلات.

ويشهد الاقتصاد الإيراني أزمات غير مسبوقة منذ إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران عام 2018، حيث تواجه العملة المحلية تراجعا كبيرا أمام الدولار، فضلا عن زيادة معدل التضخم وأثره في ارتفاع الأسعار بالأسواق.