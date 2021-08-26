ألمانيا تُنهي عملية إجلاء جنودها من أفغانستان

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب-كارينباور، اليوم الخميس، أن بلادها أنهت سحب جميع جنودها من أفغانستان، مع مغادرة آخر طائرة إجلاء تابعة لها مطار كابول.

وقالت الوزيرة إن ”جميع الجنود وأعضاء وزارة الخارجية والشرطة الفدرالية، الذين قادوا هذه المهمة إلى نهاية آمنة بالنسبة إلينا على الأرض، قد غادروا كابول جوا“، مضيفة أن عمليات الإجلاء العسكرية انتهت الآن.

وعبرت الوزيرة الألمانية عن ارتياحها ”لأن جنودنا الذين نفذوا هذه العملية الخطرة قد غادروا المجال الجوي الأفغاني بأمان“، مبينة أن ألمانيا أجلت منذُ الـ16 من شهر آب/أغسطس الجاري 5347 شخصًا من 45 دولة على الأقل.

ووعدت الوزيرة قائلة: ”نحن نبذل كل ما في وسعنا لتطبيق الضمانات التي قدمتها طالبان خلال مفاوضات الدوحة، وأنه يمكننا إجلاء المزيد من القوات المحلية وعائلاتهم في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة“.

وشددت كرامب-كارينباور على أن ”الهجمات التي شهدناها بعد ظهر اليوم، تظهر بوضوح أن تمديد العملية في كابول غير ممكن“.

وتسابق الولايات المتحدة الزمن لإتمام عمليات الإجلاء الجوية للأمريكيين وبعض الأفغان من كابول، قبل موعد نهائي لانسحابها العسكري الكامل بحلول الـ31 من شهر أغسطس/آب الجاري.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت، اليوم الخميس، إن انفجارين على الأقل وقعا قرب مطار العاصمة الأفغانية كابول، خلال عمليات إجلاء ضخمة تشوبها الفوضى، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين، بينهم جنود أمريكيون ومدنيون، فيما وُصف بأنه ”هجوم معقد“.

وقال مسؤول في حركة طالبان إن انفجاراً، يُشتبه في أنه انتحاري، وقع خارج مطار كابول، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13، بينهم أطفال، وإصابة كثير من حرس طالبان.

وقال مصدر مطلع على الإفادات في الكونغرس الأمريكي بشأن الموقف في أفغانستان إن مسؤولين أمريكيين لديهم اعتقاد قوي بأن تنظيم ”داعش“ في ولاية خراسان، المناهض لكل من الولايات المتحدة وطالبان، مسؤول عن تنفيذ الهجوم عند مطار كابول.

وقال مستشفى للجراحة، تديره مؤسسة خيرية إيطالية، إنه استقبل نحو 60 مصاباً يخضعون للعلاج.

وجاء الهجوم بعد أن حذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها من وجود تهديد من تنظيم داعش، وحثوا الأفغان ومواطنيهم على مغادرة المنطقة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اطّلع على أمر الانفجار، وذكر مصدر مطلع أن بايدن كان في اجتماع مع مسؤولين أمنيين لمناقشة الوضع في أفغانستان عندما وصلت الأنباء الأولى عن الانفجار.