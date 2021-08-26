إصابة العشرات في انفجارات عند منشأة عسكرية في كازاخستان

قالت السلطات في كازاخستان، اليوم الخميس، إنه تم إخلاء المناطق السكنية المحيطة بمنشأة عسكرية في إقليم ”جامبيل“ الواقع جنوب البلاد، وذلك بعد أن هزتها سلسلة انفجارات قوية، أدت إلى إصابة 60 شخصًا على الأقل إصابات مختلفة.

وقال نائب وزير الدفاع رسلان شبيكباييف إن الانفجارات وقعت عقب نشوب حريق في المنشأة، التي تُخزن فيها متفجرات للاستخدام لأغراض هندسية.

وفي إجراء منفصل، قالت سلطات المرور والسكك الحديدية في البلاد إنها أغلقت طريقا وخطا حديديا يمران عبر المنطقة.

وقالت السلطات المحلية إن 60 شخصا نقلوا إلى المستشفى للعلاج من إصابات جراء الانفجارات، مضيفة أن الجهود مستمرة لإخماد الحريق.

وقال الرئيس قاسم جومارت توكاييف في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع ”تويتر“، إن ما لا يقل عن 30 من الجرحى من العسكريين وعمال الطوارئ أصيبوا جراء الانفجار، مضيفًا أن التحقيقات جارية في الحادث.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على الإنترنت أن الانفجار الذي وقع لا يبعد كثيرا عن طريق رئيسي يربط وسط الإقليم بألما أتا.

وقُتل أربعة أشخاص وأصيب العشرات في حادث مماثل ببلدة آريس في عام 2019، عندما أرغمت انفجارات في مستودع ذخيرة السلطات على إخلاء البلدة بالكامل من سكانها البالغ عددهم 44 ألف نسمة.

وكازاخستان، هي أكبر دولة غير ساحلية في العالم، وتاسع أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، إذ تبلغ مساحتها 2,724,900 كيلومتر مربع، وتقع كازاخستان في أوراسيا أي بين أوروبا وآسيا، لكن معظم الأجزاء الغربية منها تقع في أوروبا.

ودولة كازاخستان هي الأقوى في آسيا الوسطى اقتصاديًا، حيث يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، وذلك بصورة أساسية بسبب صناعة النفط والغاز لديها، كما أن لديها موارد معدنية وافرة.

وتشترك كازاخستان في حدودها مع روسيا والصين وقيرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان، كما تجاور جزءًا كبيرًا من بحر قزوين، تشمل تضاريس كازاخستان الأراضي المسطحة والسهوب والتايغا والأخاديد الصخرية والتلال والدلتا والجبال المغطاة بالثلوج والصحاري.

وبالنظر إلى مساحة الأرض الكبيرة في كازاخستان، فإن الكثافة السكانية لها هي من بين الكثافات الأقل عالميا، حيث تقل عن 6 أشخاص لكل كيلومتر مربع.