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غوتيريش يدعو القادة السياسيين في لبنان لتشكيل حكومة فاعلة
تاريخ النشر: 26 أغسطس 2021 16:34 GMT
تاريخ التحديث: 26 أغسطس 2021 17:50 GMT

غوتيريش يدعو القادة السياسيين في لبنان لتشكيل حكومة فاعلة

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنتونيو غوتيريش عبر عن قلقه البالغ، اليوم الخميس، تجاه الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور في

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المصدر: رويترز

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنتونيو غوتيريش عبر عن قلقه البالغ، اليوم الخميس، تجاه الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور في لبنان.

ودعا غوتيريش ”كل القادة السياسيين لتشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة بشكل عاجل“.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك، إن لبنان في حاجة ماسة لتشكيل حكومة ”لتحقيق العدالة والمحاسبة وتخفيف (المعاناة) … وقيادة مسار طموح وفاعل للإصلاح؛ بغية استعادة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية واستعادة الاستقرار، ودعم التنمية المستدامة، وحفز الأمل في مستقبل أفضل“.

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