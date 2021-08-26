تقرير: إيران تتقرب من طالبان لضمان مصالحها ونفوذها في أفغانستان

اعتبرت صحيفة ”لوموند“ الفرنسية، أن إيران تسعى إلى التقرب من طالبان، وتراهن على الحركة الإسلامية، التي تسيطر في المرحلة الحالية على الأوضاع في أفغانستان، وذلك في سبيل ضمان طهران لنفوذها ودورها المستقبلي، ومصالحها في البلد الجار.

وقالت الصحيفة في تقرير لها نشرته، اليوم الخميس، إن ”طهران تبذل قصارى جهدها لشرعنة سياسات حركة طالبان، على اعتبار أن الحركة ستلعب دور الحاكم الجديد لأفغانستان“، ما يعني أن لإيران مصالح منتظرة ستحصل عليها في حال وطدت علاقاتها معها.

وأشارت الصحيفة إلى أن طهران تعمل في الوقت الراهن على ”تلميع صورة“ طالبان أمام الرأي العام الإيراني، وأن تظهر في حلة جديدة، بعيدة عن ”العنف والترهيب“.

وكشفت الصحيفة أن السلطات الإيرانية أصدرت تعليمات لمختلف وسائل الإعلام المحلية بتجنب الحديث عن الحركة بأي مصطلحات تتضمن كلمات مثل ”العنف والقتل“ وغيرهما، فضلًا عن تسميتها في التقارير بـ ”الإمارة الإسلامية في أفغانستان“.

ودللت الصحيفة على هذا الرأي بأن الصحف الإيرانية لم تقم، ولأول مرة، بتغطية الذكرى السنوية للعام الجاري لحادثة مقتل صحفي إيراني في مدينة مزار شريف الأفغانية، العام 1998، على يد حركة ”طالبان“، رغم إحياء الإعلام الإيراني لذكرى هذه الحادثة كل عام.

وفيما يتعلق بموقف إيران من صعود طالبان في أفغانستان، نقلت الصحيفة الفرنسية عن الخبير في مؤسسة الشؤون الدولية والأمنية بالعاصمة الألمانية برلين، حميد رضا عزيزي قوله: ”إن النظام الإيراني مرحب بعودة طالبان إلى السلطة، وذلك وفقًا لرؤيته الإستراتيجية“.

ورأى الخبير عزيزي أن ”إيران وطالبان قد أظهرا بالفعل رغبتهما بعقد صلات وعلاقات قريبة، رغم مخاوف طهران السابقة من تحريض طالبان للمواطنين الإيرانيين السُنة من عرقية البلوش ضد النظام الحاكم في إيران“.

ولفت الخبير إلى أن ”وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان يُمثل من وجهة نظر إيران مكاسب على المدى البعيد، ومنها التحاق أفغانستان بالمحور المضاد للأمريكيين الذي يضم إيران، وروسيا، والصين“.

واعتبرت الصحيفة الفرنسية، أن إيران لا تني تبعث برسائل طمأنة إلى طالبان ضمن مساعيها لضمان نفوذها ودورها المستقبلي في أفغانستان التي انسحب منها الجيش الأمريكي بعد 20 عامًا من الانتشار العسكري هناك.

ومن بين هذه الرسائل القيود التي تفرضها طهران على اللاجئين الأفغان، بل وترحيلهم من الأراضي الإيرانية.

وأوضحت الصحيفة أن ”طرد إيران للاجئين الأفغان الهاربين من حُكم طالبان يبعث برسالة إلى الحركة بأن الأراضي الإيرانية لن تكون ملجأ آمنًا لمعارضي طالبان في المستقبل“.

ويرى خبراء أن إيران تعمل على استغلال الأزمة الراهنة في أفغانستان عبر التقرب من حركة طالبان التي تتمتع بالأساس بعلاقات طيبة مع طهران، وذلك لضمان التواجد الإيراني في كابول على مختلف الأصعدة سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.