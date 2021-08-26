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مقتل 13 شخصا في انفجار قوي هز محيط مطار كابول ‎
تاريخ النشر: 26 أغسطس 2021 13:54 GMT
تاريخ التحديث: 26 أغسطس 2021 14:46 GMT

مقتل 13 شخصا في انفجار قوي هز محيط مطار كابول ‎

قال مسؤول في طالبان لـ "رويترز" إن انفجاراً وقع خارج مطار كابول، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 بينهم أطفال وإصابة كثير من حرس طالبان. وكان السكرتير الصحفي لوزارة

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المصدر: وكالات

قال مسؤول في طالبان لـ ”رويترز“ إن انفجاراً وقع خارج مطار كابول، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 بينهم أطفال وإصابة كثير من حرس طالبان.

وكان السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ذكر، اليوم الخميس، أن ”انفجاراً وقع خارج مطار العاصمة الأفغانية كابول“.

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وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن ”الرئيس الأمريكي جو بايدن اطّلع على أمر الانفجار“.

وذكر مصدر مطلع أن ”بايدن كان في اجتماع مع مسؤولين أمنيين لمناقشة الوضع في أفغانستان عندما وصلت الأنباء الأولى عن الانفجار“.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن انفجارين منفصلين وقعا خارج مطار كابول ولم يسفرا عن ضرر للقوات التركية في المنطقة.

وجاء الانفجار في وقت تتسارع فيه جهود عمليات الإجلاء من كابول.

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وواشنطن بصدد الخطوات الأخيرة لإنهاء وجودها العسكري الذي استمر 20 عاماً في أفغانستان.

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وتسابق الولايات المتحدة الزمن لإتمام عمليات الإجلاء الجوية للأمريكيين وبعض الأفغان من كابول قبل موعد نهائي لانسحابها العسكري الكامل بحلول 31 أغسطس آب.

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