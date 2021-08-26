مسؤول أمريكي: إدارة بايدن لا ترى فرصة سانحة لاستئناف المحادثات بين الفلسطينيين وإسرائيل

أكد مسؤول أمريكي كبير لوسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا ترى فرصة سانحة حاليًا لاستئناف محادثات السلام على المدى القريب بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية ”كان“، عن المسؤول الأمريكي قوله إن ”إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ترى فرصة سانحة حاليًا لاستئناف محادثات السلام على المدى القريب، لكن هناك عددًا من الخطوات التي يمكن اتخاذها لتخفيف حدة خطر تصعيد الصراع“.

ووفق القناة العبرية، يعقد في البيت الأبيض بواشنطن، اليوم، لقاء قمة يجمع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وذكر ذات المسؤول الأمريكي الكبير، أنه ”من المقرر أن يبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، بأن واشنطن تشاطر إسرائيل مخاوفها بشأن تسريع إيران وتيرة برنامجها النووي، لكنها ستبقى ملتزمة في الوقت الحالي بالمسار الدبلوماسي مع طهران“.

واعتبر المسؤول الأمريكي أن هذا المسار أفضل سبيل لوضع حد للبرنامج والتراجع عن التقدم الذي حققته إيران على مدى السنوات الماضية على الصعيد النووي، مبينًا أنه إذا لم يفلح ذلك فهناك مسارات أخرى، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

ولفت المسؤول الأمريكي للقناة العبرية إلى أنه من المقرر أن يناقش بايدن وبينيت الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير الفلسطيني أحمد مجدلاني، أن القيادة الفلسطينية لم تتفاجأ من تصريحات بينيت ضد إقامة الدولة الفلسطينية.

وأوضح مجدلاني في تصريحات صحفية، أن الإدارة الأمريكية طلبت من بينيت أن يقدم رزمة من إجراءات حسن النية تجاه الفلسطينيين قبل الزيارة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، يتبع منهج رئيس المعارضة الحالي بنيامين نتنياهو، والذي فرض رؤية إسرائيل وقوى اليمين، موضحًا أن هذه المواقف تعبر عن ذات البرنامج لحكومات نتنياهو السابقة، التي استمرت 12 عامًا في تقويض كل فرص السلام، وإمكانية الوصول إلى حل الدولتين.

وكانت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ العبرية قد ذكرت في تقرير نشرته يوم أمس الأربعاء قبيل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في البيت الأبيض، أن مبدأ ”حل الدولتين“، أصبح ميتًا.