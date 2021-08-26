"انتكاسة لا يمكن تعويضها".. كيسنجر ينتقد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

وصف وزير الخارجية، مستشار الأمن القومي السابق، هنري كيسنجر، ما حصل في أفغانستان بأنه ”انتكاسة أمريكية طوعية“ وجدت فيها الولايات المتحدة نفسها تتحرك للانسحاب، في قرار ملتبس تم اتخاذه دون الكثير من التحذير أو التشاور مع الحلفاء أو الأشخاص الأكثر انخراطًا بشكل مباشر في 20 عامًا من “التضحية”.

وتساءل كيسنجر ”لماذا تم تصور التحدي الأساس في أفغانستان وتقديمه للجمهور كخيار بين السيطرة الكاملة على أفغانستان أو الانسحاب الكامل؟“.

وفي ”مقال رأي“ استضافته مجلة الإيكونوميست البريطانية بعنوان ”مستقبل القوة الأمريكية.. هنري كيسنجر يتحدث عن سبب فشل أمريكا في أفغانستان“، حذّر كسينجر من وهم التعويض عن هذه ”الانتكاسة الذاتية“ بأي خطوة إستراتيجية دراماتيكية لا تبدو متاحة في المستقبل القريب، لأن تقديم مثل هذه الالتزامات الرسمية الجديدة في مناطق أخرى غير متاح، ومن شأنه أن يفاقم خيبة الأمل بين الحلفاء، ويشجع الخصوم، ويزرع الارتباك بين المراقبين“ كما قال.

مقاربات أفغانستان والعراق وفيتنام

وعقد كيسنجر مقاربة ما يحصل في أفغانستان مع ما حصل في العراق وفيتنام، من زاوية أنه ”عندما تخاطر الولايات المتحدة بحياة جيشها، وتهتم بمكانتها وتشرك دولًا أخرى، يجب أن تفعل ذلك على أساس مجموعة من الأهداف الإستراتيجية والسياسية: إستراتيجية، لتوضيح الظروف التي نقاتل من أجلها؛ وسياسية، لتحديد الإطار الحاكم للحفاظ على النتيجة داخل البلد المعني وعلى المستوى الدولي“.

أهداف مطلقة

وشخّص كيسنجر مشكلة الولايات المتحدة في أفغانستان بأنها ”مزقت نفسها في جهود لمكافحة التمرد بسبب عدم قدرتها على تحديد أهداف قابلة للتحقيق وربطها بطريقة مستدامة من خلال العملية السياسية الأمريكية.“

وقال إن الأهداف العسكرية كانت مطلقة للغاية وغير قابلة للتحقيق، فيما كانت الأهداف السياسية مجردة للغاية ومراوغة. وقد أدى الفشل في ربطها ببعضها بعضا إلى إشراك أمريكا في صراعات دون نقاط نهائية محددة، ودفع أمريكا داخليًا في مستنقع من الخلافات المحلية“.

وعرض كيسنجر التسلسل الزمني والإجرائي لما حصل في أفغانستان على مدى العقدين الماضيين قائلا ”دخلنا أفغانستان وسط دعم شعبي واسع ردًا على هجوم تنظيم القاعدة على أمريكا وهو الذي انطلق من أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان. مضت الحملة العسكرية الأولية بفاعلية كبيرة. نجت حركة طالبان بشكل أساس في الملاذات الباكستانية، حيث نفذت تمردًا في أفغانستان بمساعدة بعض السلطات الباكستانية“.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ”لكن بينما كانت طالبان تفر من البلاد، فقدنا التركيز الإستراتيجي. لقد أقنعنا أنفسنا أنه في نهاية المطاف، لا يمكن منع إعادة إنشاء القواعد الإرهابية إلا من خلال تحويل أفغانستان إلى دولة حديثة ذات مؤسسات ديمقراطية وحكومة تحكم دستوريًا“.

وقال إن مثل هذا المشروع لا يمكن أن يكون له جدول زمني قابل للتوافق مع العمليات السياسية الأمريكية.

ووصف كيسنجر أفغانستان بأنها لم تكن يومًا دولة حديثة. وبرأيه فإن إقامة الدولة يفترض وجود إحساس بالالتزام المشترك ومركزية السلطة. لكن التربة الأفغانية، الغنية بالعديد من العناصر، تفتقر إلى الالتزام المشترك ومركزية السلطة.

خصوصيات البنية الأفغانية

وأضاف أن بناء دولة ديمقراطية حديثة في أفغانستان حيث تسري أوامر الحكومة بشكل موحد في جميع أنحاء البلاد يعني ضمنًا إطارًا زمنيًا يمتد لسنوات عديدة، بل عقودًا ؛ وهذا يتعارض قطعًا مع الجوهر الجغرافي والعرقي الديني للبلد. وقد كانت انقسامات أفغانستان على وجه التحديد، وعدم إمكانية الوصول إليها وغياب السلطة المركزية هي بالتحديد التي جعلت منها قاعدة جذابة للشبكات الإرهابية في المقام الأول.

وقال كيسنجر إنه ”على الرغم من أن كيانًا أفغانيًا متميزًا بدأ يتفاعل في القرن الثامن عشر، إلا أن الشعوب المكونة له قاومت دائمًا المركزية بشدة. لقد سار التوطيد السياسي والعسكري بشكل خاص في أفغانستان على أسس عرقية وعشائرية، في بنية إقطاعية أساسًا، حيث سماسرة السلطة النافذون هم المنظمون لقوات الدفاع العشائرية. وفي هذه البيئات يتحد أمراء الحرب عادةً في صراع كامن مع بعضهم بعضا في تحالفات واسعة في المقام الأول عندما تسعى بعض القوى الخارجية إلى فرض المركزية والتماسك، كما حصل عندما غزاهم الجيش البريطاني عام 1839 وعندما احتلت القوات المسلحة السوفيتية أفغانستان في عام 1979“.

الخلط بين الإستراتيجية والسياسات المحلية

واستذكر كيسنجر ما حصل في الانسحاب البريطاني المأساوي من كابول عام 1842، حيث نجا أوروبي واحد فقط من الموت أو الأسر . وما حصل في الانسحاب السوفيتي من أفغانستان عام 1989 عندما أقامت القبائل تعبئة مؤقتة فيما بينها.

وقال إن الزعم المعاصر بأن الشعب الأفغاني ليس على استعداد للقتال من أجل نفسه، هو زعم لا يدعمه التاريخ. لقد كانوا مقاتلين شرسين من أجل عشائرهم ومن أجل الحكم الذاتي القبلي.



وأضاف أنه بمرور الوقت، اتخذت الحرب في أفعانستان السمة اللامحدودة لحملات مكافحة التمرد السابقة التي ضعف فيها الدعم الأمريكي المحلي تدريجيًا مع مرور الوقت. تم تدمير قواعد طالبان بشكل أساس. لكن بناء الدولة في بلد مزقته الحرب استوجب مشاركة قوات عسكرية كبيرة.

وقال ”يمكن احتواء ”طالبان“ ولكن لا يمكن القضاء عليها. ولذلك استدعى الأمر إدخال أشكال غير مألوفة من الحكومة وهو ما أدى إلى إضعاف الالتزام السياسي وزيادة الفساد المستشري“.

وهم التعويض في مناطق أخرى

ونبه الدبلوماسي الأمريكي المخضرم على أنه ”يجب أن ندرك في الولايات المتحدة أنه لا توجد أي خطوة إستراتيجية دراماتيكية متاحة في المستقبل القريب لتعويض هذه الانتكاسة الذاتية التي حصلت لنا في أفعانستان، كأن نقوم بتقديم التزامات رسمية جديدة في مناطق أخرى. فمثل هذه الاندفاعة الأمريكية من شأنها أن تبث خيبة الأمل بين الحلفاء، وتشجع الخصوم، وتزرع الارتباك بين المراقبين“.

وأشار إلى أن إدارة بايدن لا تزال في مراحلها الأولى، ويتوجب أن تتاح لها الفرصة لتطوير وإدامة إستراتيجية شاملة متوافقة مع الضرورات المحلية والدولية.