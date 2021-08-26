لندن تحذر من هجوم على مطار كابول .. وباريس توقف عمليات الإجلاء

حذر الجيش البريطاني، اليوم الخميس، من ”هجوم وشيك“ على مطار العاصمة الأفغانية كابول، فيما أعلنت فرنسا، عدم قدرتها على إجلاء أي شخص من أفغانستان، اعتبارا من مساء غد الجمعة.

وقال وزير القوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي إن“ثمة معلومات استخباراتية، أكثر تأكيدا، عن هجوم وشيك في مطار كابول‎، والتهديد ذو مصداقية كبيرة“، وفقا لرويترز.

‎وأضاف الوزير البريطاني، أن ”فرصة إجلاء الناس من كابول، باتت تتضاءل“.

وأضاف هيبي لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”توجد حاليا تقارير ذات مصداقية كبيرة عن هجوم وشيك، لا يسعني إلا أن أقول إن التهديد خطير. وسنبذل قصارى جهدنا لحماية الموجودين هناك“.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية، كتبت في وقت متأخر من ليل الأربعاء على موقعها الإلكتروني ”لا تذهبوا إلى مطار حامد كرزاي الدولي في كابول“.

وأضافت ”هناك خطر مرتفع ومستمر بوقوع هجوم إرهابي“، في وقت لا يزال فيه آلاف الأفغان محتشدين عند بوابات المطار على أمل إجلائهم من بلدهم بعدما سيطرت عليه حركة طالبان المتشددة.

وتابعت الخارجية ”إذا كنتم في منطقة المطار، فغادروها إلى مكان آمن وانتظروا المزيد من التعليمات“، أما ”إذا كنتم قادرين على مغادرة أفغانستان بأمان بطرق أخرى، فافعلوا ذلك على الفور“.

من جهته، أبلغ رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إذاعة (آر.تي.إل) بأن ”باريس لن تعود قادرة على إجلاء الناس من أفغانستان اعتبارا من مساء غد الجمعة“.

وقال ”سنواصل (الإجلاء) حتى مساء غد“.

وحثت الولايات المتحدة وحلفاؤها، على الابتعاد عن مطار كابول، بسبب التهديد بشن ”هجوم إرهابي“ من قبل عناصر تنظيم ”داعش“، بينما تسارع القوات الغربية لإجلاء أكبر عدد ممكن من الناس قبل الموعد النهائي في الـ31 من آب/أغسطس.

واشتدت الضغوط لاستكمال عمليات إجلاء آلاف الأجانب والأفغان، الذين ساعدوا الدول الغربية، خلال الحرب التي استمرت 20 عاما ضد حركة طالبان، إذ من المقرر أن تغادر جميع القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها، الأسبوع المقبل.

وكان دبلوماسي غربي، قال في مطار كابول اليوم الخميس، إن ”حشودا ضخمة تواصل التوافد على بوابات المطار رغم تحذيرات الولايات المتحدة وحلفائها من هجمات محتملة“.

وقال الدبلوماسي، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن ”ما يقدر بنحو 1500 شخص يحملون جواز سفر أو تأشيرة الولايات المتحدة يحاولون دخول المطار“.

وأضاف أن ”الرحلات الجوية ستزيد اليوم الخميس بعدما تباطأت أمس الأربعاء“.