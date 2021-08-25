بريطانيا تنصح بعدم السفر إلى أفغانستان بسبب "خطر كبير من هجوم إرهابي"

حذرت وزارة الخارجية البريطانية، من وقوع ”هجوم إرهابي“ في أفغانستان، فيما نصحت بعدم السفر إلى تلك الدولة التي سيطرت عليها حركة طالبان مؤخرا.

وقالت الوزارة، في بيان صدر الأربعاء: ”الوضع الأمني في أفغانستان لا يزال مضطربا.. هناك تهديد مستمر وكبير بوقوع هجوم إرهابي“.

وأضاف البيان: ”مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية ينصح بعدم السفر لأي سبب لأفغانستان.. ينبغي ألا تسافروا لأفغانستان“.

وأكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في وقت سابق من يوم الأربعاء، إن مهلة الإجلاء من أفغانستان ستنتهي في الدقيقة الأخيرة من 31 آب/ أغسطس الجاري.

وقال راب لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”نعتقد أنها (المهلة) ستستمر حتى نهاية أغسطس، لكن المخططين العسكريين سيعدون التفاصيل المتعلقة بالإطار الزمني الدقيق“.

وعبر الوزير البريطاني عن أمل بلده في استمرار وجود مطار عامل في كابول بعد انتهاء عمليات الإجلاء، مشيرا إلى أنه تم إجلاء جميع المواطنين البريطانيين تقريبا ممن لا يحملون جنسيات أخرى من أفغانستان.

وكانت حركة طالبان قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، أنها لم توافق على تمديد مهلة تنقضي في 31 آب/ أغسطس حددتها الولايات المتحدة للانسحاب من أفغانستان، وأنها تريد أن تنتهي عمليات الإجلاء جميعها بحلول ذلك التاريخ.