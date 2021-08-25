تركيا: "تطورات إيجابية" في العلاقات مع السعودية ومصر

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، الأربعاء، إن ”تطورات إيجابية قد تحدث قريبًا“ في علاقات بلاده مع السعودية ومصر، مع سعي أنقرة إلى تخفيف حدة التوتر مع قوى إقليمية لها تأثير على الاقتصاد التركي.

وبدأت تركيا خلال الفترة الأخيرة لهجة تصالحية مع بعض الدول التي شهدت معها توترًا في العلاقات، ومنها المملكة العربية السعودية، ومصر، الأمر الذي اعتبره محللون أتراك بالغ الأهمية لمصلحة ومكانة المنطقة واستقرارها.

كما يأتي تصريح المسؤول التركي بشأن السعودية، ومصر، بعد استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة، الأربعاء الماضي، وفدًا إماراتيًا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني في الإمارات.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، خاصة التعاون الاقتصادي، والتجاري، والفرص الاستثمارية في مجالات: النقل، والصحة، والطاقة، بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين“.

كما جرى خلال اللقاء ”بحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك“، بحسب وكالة أنباء الإمارات ”وام“.

وفي أبريل الماضي، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن علاقات بلاده مع مصر دخلت مرحلة جديدة، في أحدث إشارة على محاولات التقارب مع القاهرة.

ونقلت وكالة ”الأناضول“ الرسمية التركية عن جاويش أوغلو وقتها، أن ”بلاده بدأت مرحلة جديدة من العلاقات بين تركيا ومصر“.