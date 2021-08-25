أحمد مسعود: بنجشير قادرة على الصمود حال اندلعت الحرب مع طالبان

أكد أحمد مسعود، نجل المناضل الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود، استعداد مدينة ”بنجشير“، المعروفة بـ ”الأسود الخمسة“، على المقاومة والصمود في حال اندلعت المواجهة العسكرية مع حركة طالبان.

وصرح مسعود لإذاعة ”بي بي سي“ بنسختها الفارسية أن ”بنجشير لا تقاوم من أجل جغرافيا صغيرة في أفغانستان، وإذا اندلعت الحرب، فإن المدينة قادرة على الصمود“.

وأعرب الشاب الأفغاني المناهض لحكم طالبان عن أمله في أن تأتي المباحثات مع الحركة بنتائج إيجابية دون اللجوء للمواجهة العسكرية.

وكان مسعود قد دعا مؤخرا حركة طالبان للتفاوض لتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، حيث قال لوكالة رويترز: ”يجب على طالبان أن تدرك بأن السبيل الوحيد للمضي قدما هو من خلال التفاوض والحديث، ونحن نتحدث معهم ولا نريد اندلاع الحرب“.

وشدد مسعود في ذات الوقت على عدم استسلام مدينة بنجشير لحكم طالبان، حيث أكد على أن ”مؤيديه مستعدون للقتال إذا حاولت طالبان غزو إقليمهم“.

وتحدثت تقارير إخبارية عن اعتزام طالبان السيطرة على مدينة ”بنجشير“ باعتبارها آخر مدينة أفغانية خارج سيطرتها، حيث أفادت التقارير بتحريك طالبان قوات تضم مئات المقاتلين نحو المدينة.

وبنجشير، التي تعني بالفارسية ”الأسود الخمسة“، ولاية أفغانية ذات غالبية من عرقية الطاجيك، وتعد من المعاقل التقليدية المعارضة لحركة طالبان، حيث تقع على بُعد 3 ساعات بالسيارة من العاصمة الأفغانية كابول.

وتمكنت حركة طالبان مؤخرا من دخول العاصمة كابول بعد سلسلة من التقدم العسكري في أبرز عواصم الولايات الأفغانية، الأمر الذي أدى إلى اضطراب الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، بل وتسبب في هروب الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى خارج البلاد.

وتشهد أفغانستان، على وقع سيطرة حركة طالبان، موجة من اللجوء والهجرة بين العديد من المواطنين، حيث لا يزال يتجمع مواطنون أفغان حول مطار العاصمة كابول على أمل أن تقوم طائرات أمريكية وغربية بإجلائهم إلى خارج البلاد.

ومع عمليات الإجلاء غير المنتظمة في مطار كابول، كشفت تقارير إعلامية في الأيام القليلة الماضية عن سقوط سبعة قتلى على الأقل، وذلك في ظل ازدحام منافذ المطار بآلاف الراغبين في الرحيل.