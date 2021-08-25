مقاطع جديدة تكشف خفايا التعذيب في سجن إيفين الإيراني (فيديو)

أعلن رئيس مصلحة السجون الإيرانية محمد حاج مهدي محمدي، مساء الأربعاء، إحالة العناصر الأمنية التي ظهرت في مقاطع فيديو مسربة من سجن إيفين، شمال طهران، وهي تعتدي على السجناء، إلى المحاكمة.

وكتب مهدي محمدي في حسابه الرسمي على ”تويتر“، ”تم تقديم الموظفين غير المبالين في المنظمة (منظمة السجون) إلى مجلس المخالفات الإدارية، الذين ظهروا في مقاطع الفيديو المنشورة، وتم إيقافهم عن الخدمة، كما تمت إحالة القضايا إلى المحكمة العسكرية“.

وأضاف: ”في العام الماضي، ازداد التعامل مع الانتهاكات التي أدت إلى إنهاء خدمة الموظفين المخالفين في المنظمة بنسبة 30٪“، ولم يحدد عدد العناصر الأمنية التي جرى توقيفها.

وجاءت هذه الخطوة بعدما نشرت وسائل الإعلام الإيرانية المعارضة صورة وفيديو من داخل سجن إيفين.

پرسنل بی تفاوتِ سازمان در فیلم های منتشره، به هیات تخلفات اداری معرفی و از خدمت معلق شدند. پرونده هایی هم به دادسرای نظامی ارجاع شد.

در سال گذشته، برخورد با تخلفاتی که منتهی به خاتمه خدمت پرسنل خاطی سازمان شد، رشد ۳۰ درصدی داشته است. — محمدمهدی حاج محمدی (@Mmhajmohammadi) August 25, 2021

وفي أحدث صور ومقاطع فيديو نشرتها جماعة إيرانية معارضة تدعى ”عدالة علي“، أظهرت الصور وجود عدد من نزلاء سجن إيفين وهم يستغلون مساحة صغيرة جداً للنوم في ظل تفشي فيروس كورونا، وغياب بروتوكول التباعد الاجتماعي.

چند ماه پیش جمعی از زندانیان زندان اوین در بیانیه‌ای نسبت به شیوع کرونا در این زندان هشدار داده بودند و خواستار مرخصی برای پرهیز از ابتلای به بیماری شده بودند. در تصاویر هک‌شده از محل نگهداری زندانیان در اوین، تعداد زیادی زندانی در فضاهایی کوچک و غیراستاندارد دیده می‌شوند. ۲/۲ pic.twitter.com/HIug3iVVqN — RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) August 25, 2021

فيما يُظهر فيديو، جرى تداوله عن قاعة الصلاة في سجن إيفين، سجينا يفقد وعيه، وبعد لحظات يتم إخراجه من قبل سجناء آخرين بعدما لقي حتفه.

در یک ویدئوی دیگر از حمله هکری گروه #عدالت_علی به دوربین‌های امنیتی زندان اوین، تصاویری از نمازخانه این زندان به چشم می‌خورد که در آن یک زندانی به ظاهر بیمار به هوش نمی‌آید. لحظاتی بعد چند زندانی دیگر او را با یک برانکارد از نمازخانه خارج می‌کنند… ۱/۲ pic.twitter.com/ADlzz60dQ7 — RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) August 25, 2021

وكانت منظمة العفو الدولية قالت، في وقت سابق، إن الصور المسربة من سجن إيفين في طهران تظهر القسوة التي تقوم بها السلطات الإيرانية ضد السجناء.

وأضافت المنظمة، في بيان لها، ”أنها راجعت 16 مقطع فيديو تم الحصول عليها من خلال وسائل الإعلام المستقلة، قائلة إن الأدلة كانت دليلاً على الضرب والتحرش الجنسي وسوء المعاملة لمن هم بحاجة إلى رعاية طبية، وقد وثقت المنظمة لسنوات هذه التقارير“.

كما أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن الاكتظاظ في زنازين السجون والحبس الانفرادي، فضلاً عن الظروف ”القاسية“ وغير الإنسانية في السجون، داعية السلطات الإيرانية إلى السماح لمقرر الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان بشأن إيران، جاويد رحمان، لزيارة السجون الإيرانية.

وكانت جماعة تدعى ”عدالة علي“ قد أعلنت، الأحد الماضي، أنها تمكنت من اختراق منظومة كاميرات المراقبة الموجودة في سجن إيفين، وحصلت على عدة مقاطع فيديو وصور من داخل السجن تظهر حالات تعذيب وحشية ضد المعتقلين.

ويتواجد أغلب المعارضين السياسيين والناشطين والحقوقيين الإيرانيين في سجن إيفين شمال طهران، الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة، ولا تسمح السلطات للمنظمات الدولية بزيارته.