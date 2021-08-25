حكومة رئيسي تحصل على الثقة في مجلس الشورى الإيراني

حصلت حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، على الثقة في مجلس الشورى الإيراني.

وصوت أعضاء مجلس الشورى فرديا على كل من المرشحين الـ19 الذين طرحهم رئيسي للمناصب الوزارية باستثناء المرشح لمنصب وزير التربية والتعليم على أن يطرح الرئيس مرشحا آخر.

وكان رئيسي قد حث البرلمان على منح الثقة لحكومته، مشددا في الوقت ذاته على أن حكومته ستعمل بقوة على رفع العقوبات الأمريكية.

وقال رئيسي في كلمته أمام أعضاء البرلمان، إن ”حكومته في حال نالت الثقة اليوم ستبدأ صباح الخميس لعقد أولى جلساتها من أجل متابعة قضايا ومشاكل البلاد“.

وأضاف أن ”التعاون بين الحكومة والبرلمان قضية ضرورية ولا يمكن أن يشاهد الناس حالة الخلاف والصراع بين الطرفين“.