شجار واشتباك بالأيدي بين أعضاء برلمان أرمينيا

نشب شجار، اليوم الأربعاء، في برلمان أرمينيا شهد تراشقا بمقتنيات البرلمان واشتباكا بالأيدي.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، أن الشجار اندلع بعدما وصف عضو من الحزب الحاكم بعض وزراء الدفاع السابقين بأنهم ”خونة“.

وزاد التوتر السياسي في أرمينيا منذ حرب اندلعت في العام الماضي وطردت خلالها قوات أذربيجان قوات من أصل أرميني من أراض تسيطر عليها منذ التسعينيات في إقليم ناجورنو قرة باغ وحوله.

وأظهر مقطع بثه التلفزيون توافد رجال الأمن على مبنى البرلمان لوقف الفوضى.

ودعا البرلمان إلى تعليق الجلسة.

واجتمع البرلمان الحالي لأول مرة هذا الشهر بعد انتخابات أجريت هذا الصيف وفاز بها حزب رئيس الوزراء نيكول باشينيان.