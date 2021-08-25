بعد فضيحة "إيفين".. مطالب بالسماح لمبعوث أممي بزيارة سجون إيران

طالبت منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، الأربعاء، السلطات الإيرانية بالسماح للممثل الخاص للأمم المتحدة بزيارة السجون الإيرانية.

وجاءت المطالبة من المنظمة الدولية بعدما انتشرت سلسلة من مقاطع الفيديو خلال الأيام الماضية تظهر تعذيب وضرب معتقلين في سجن إيفين شمال العاصمة طهران بعدما تمكنت مجموعة معارضة من اختراق منظومة كاميرات المراقبة الموجودة في هذا السجن الكبير.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها إنها ”راجعت 16 مقطع فيديو تم إصدارها وشاهدت أدلة مروعة على تعرض المعتقلين للضرب والتحرش الجنسي وسوء المعاملة في سجن إيفين شمال طهران“.

وأضافت أنه ”أمر مروع أن نرى ما يجري خلف جدران سجن إيفين، والإساءات التي تظهر في الأفلام ليست سوى غيض من فيض لعمليات التعذيب في السجون الإيرانية“.

ولفتت إلى أنه ”من واجب أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء آلية تحقيق ومساءلة مستقلة لجمع الأدلة المتعلقة بالجرائم، وتحليل القانون الجنائي الدولي، وتسهيل إجراء محاكمات مستقلة وعادلة في المستقبل لمرتكبي الجرائم في إيران ضد المعتقلين“.

وتمكنت مجموعة تدعى ”عدالة علي“ مؤخرا، باختراق كاميرات أمنية في سجن إيفين من خلال نشر الصور ومقاطع فيديو تظهر معاناة المعتقلين والوحشية التي يتعرضون لها من قبل رجال الشرطة.

وقالت رحا بحريني، محامية وباحثة في منظمة العفو الدولية بشأن إيران، لهيئة الإذعة الألمانية بالنسخة الفارسية ”دويتشه فيله“، إنه ”في العقود والسنوات الأخيرة، وثقت منظمة العفو الدولية أشكال مختلفة من التعذيب في السجون الإيرانية، بما في ذلك الجلد والشنق والحقن الكيميائي، والتحريض على الاختناق بالماء، والصدمات الكهربائية والاعتداء الجسدي“.

وأوضحت بحريني أن ”انتشار ممارسة التعذيب بالسجون الإيرانية يعود للحصانة التي يتمتع بها مرتكبو هذه الجريمة الدولية، وأنه بالنظر للحصانة الواسعة لمرتكبي التعذيب في السجون الإيرانية، فإن اعتذارات تويتر والوعود العامة لا تكفي للتصدي، وإذا كانت السلطات الإيرانية تنوي بالفعل تغيير هذه الممارسات الوحشية، أولا وقبل كل شيء، يجب عليها السماح لمقرر الأمم المتحدة الخاص للشؤون الإيرانية جافيد رحمان، بزيارة المعتقلين الإيرانيين بشكل مستقل ودون سابق إنذار“.

من جهتها، قالت هبة مريف، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن ”الاعتذارات الجزئية والوعود العامة من مسؤولي الجمهورية الإسلامية لم تكن كافية لمعالجة وضع سجناء إيفين في طهران“.

وتستشهد منظمة العفو الدولية بتصريحات لمحمد مهدي حاج محمدي، رئيس منظمة السجون الإيرانية، الذي أعلن فيها عن مسؤوليته عن ”سلوك غير مقبول“ واعتذر عبر تويتر.