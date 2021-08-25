الصين وروسيا ترفضان "التدخل الأجنبي" في أفغانستان

قالت وسائل إعلام رسمية صينية، إن الزعيمين الصيني والروسي بحثا الوضع في أفغانستان، اليوم الأربعاء، وتبادلا وجهة نظر مشتركة بشأن رفضهما التدخل الأجنبي في أفغانستان، موضحة أن الدولتين لم توجها نفس دعوة مجموعة السبع لحركة طالبان بالسماح للناس بالخروج من البلاد بعد 31 أغسطس / آب.

وقالت صحيفة الشعب اليومية الصينية، إن شي أكد في الاتصال الهاتفي مع فلاديمير بوتين، اليوم، موقف الصين الرافض للتدخل، والداعي لاحترام سيادة أفغانستان واستقلالها، مضيفةً أن بوتين أبلغ شي بأن روسيا تشارك الصين نفس المواقف والاهتمامات بأفغانستان، وأنه مستعد للعمل معها ”لمنع قوات أجنبية من التدخل وتدمير“ البلاد.

كما حث شي جميع الأطراف في أفغانستان على وضع إطار سياسي منفتح وشامل، وتنفيذ سياسات معتدلة ومستقرة، وقطع العلاقات مع كافة الجماعات الإرهابية.

وأبدى بوتين رغبة روسيا في العمل مع الصين في مكافحة الإرهاب، وتهريب المخدرات، ومنع اتساع رقعة المخاطر الأمنية.

وتبادل كل من الرئيس الصيني شي جين بينغ، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وجهات النظر حول أفغانستان، وذلك في اتصال هاتفي، اليوم، غداة اجتماع قادة مجموعة الدول السبع لمناقشة الأزمة.

والصين وروسيا ليستا من أعضاء المجموعة التي تتألف من سبع ديمقراطيات غنية، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تتوقع اكتمال عمليات الإجلاء بحلول 31 أغسطس / آب.

وقالت طالبان إن كل عمليات الإجلاء الأجنبية يجب أن تكتمل بحلول ذلك الوقت.

وكانت مجموعة السبع أقرت، في اجتماع عبر الإنترنت، خطة للتعامل مع حركة ”طالبان“ شرطها الأول أن تسمح الحركة المسلحة بالمرور الآمن للأفغان الراغبين بمغادرة البلاد حتى بعد انتهاء مهلة تنقضي في الـ 31 من شهر آب / أغسطس الجاري.

وعملت الدول الغربية بأقصى سرعتها، لإجلاء الناس من أفغانستان، قبل انقضاء مهلة تنتهي بنهاية الشهر الحالي، في حين واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضغوطا متزايدة للتفاوض على إتاحة مزيد من الوقت، لإجلاء آلاف العالقين.

وسادت حالة من الفوضى شابها العنف أحيانًا في مطار كابول، إذ تحاول القوات الغربية وحراس الأمن الأفغان، إبعاد الحشود الراغبة في الفرار من البلاد، بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية في الـ 15 من شهر أغسطس/آب الجاري.