الصين تنتقد "تسييس" أمريكا لجهود تحري منشأ فيروس كورونا

انتقدت الصين، اليوم الأربعاء، ما أسمته ”تسييس“ الولايات المتحدة لمساعي التوصل إلى منشأ فيروس كورونا، وذلك قبل أيام قليلة من نشر تقرير للمخابرات الأمريكية بخصوص منشأ كورونا.

وطالبت الصين، بإجراء تحقيق بشأن مختبر عسكري أمريكي كمصدر محتمل للفيروس.

ويهدف التقرير الأمريكي المزمع، إلى تسوية وجهات نظر متباينة لوكالات المخابرات التي تدرس نظريات مختلفة إزاء كيفية ظهور الفيروس، ومنها نظرية كانت قد رُفضت في السابق وتفيد بأنه تسرب من مختبر صيني.

وقال فو كونج، المدير العام لإدارة السيطرة على الأسلحة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الصينية، في إفادة صحفية، إن ”جعل الصين كبش فداء لا يمكن أن يبرئ ساحة الولايات المتحدة“.

وخلال الأسبوع الحالي، ذكر السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أنه ”كان من المقرر الانتهاء من التقرير بحلول الثلاثاء، لكن إعداد نسخة غير محظورة النشر سيستغرق بضعة أيام“.

وقالت الصين، إن من ”المستبعد بشدة أن يكون الفيروس قد تسرب من أحد مختبراتها“.

وكانت بكين قد سخرت من نظرية تقول إن الفيروس أفلت من مختبر في مدينة ووهان الصينية، حيث ظهرت عدوى كوفيد-19، في أواخر عام 2019 لتتسبب في الجائحة.

وألمحت بدلا من ذلك، إلى أن الفيروس تسرب من مختبر في فورت ديتريك بولاية ماريلاند الأمريكية عام 2019.

وقال المدير العام لإدارة السيطرة على الأسلحة في الصين، إن ”العدالة تقتضي أنها إذا كانت الولايات المتحدة تصر على أن هذه فرضية سليمة، فينبغي لهم أن يقوموا بدورهم ويطلبوا التحقيق بشأن مختبراتهم“.

وكان فريق مشترك من منظمة الصحة العالمية والصين، قد زار مختبر ووهان لعلم الفيروسات، لكن الولايات المتحدة قالت إن لديها بواعث قلق بشأن مدى حرية الوصول إلى البيانات التي أُتيحت للتحقيق.