تقرير أمريكي: تعاطي الصين مع أفغانستان مؤشر على أنها قوة عظمى

قالت مجلة ”ذا أتلانتيك“ الأمريكية، إن تعاطي الصين مع الأوضاع في أفغانستان، مؤشر على أنها دولة عظمى تصاعدت قوتها بشكل مطرد خلال الأعوام الماضية.

وأضافت المجلة في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، أن ”من يتساءل عن ماهية الصين كقوة عظمى سيحصل قريبا على تصور من خلال سياسات بكين في أفغانستان“.

وأشارت إلى أن ”كيفية إدارة الصين علاقاتها مع أفغانستان بعد مغادرة الأمريكيين قد يظهر إطارا حول كيفية استخدام قوتها الناشئة في أزمات أمنية عالمية أخرى، خاصة في غياب وجود أمريكي قوي“.

وأوضح التقرير أن الذي سيحدد ذلك الإطار، ”ما إذا كان بإمكانها إقامة علاقات اقتصادية مع طالبان، ومدى التأثير السياسي والدبلوماسي الذي تسعى إليه، والأهم من ذلك، ما إذا كان بإمكانها استخدام نفوذها للتأثير على النظام الجديد“.

وقال إن ”من المحير للوهلة الأولى سبب رغبة الصين في الخوض بالمستنقع الأفغاني، فخياراتها قليلة إلى حد ما، إذ تظهر الفوضى بشكل مضطرب على حدودها الغربية، فيما لم يعد الأمريكيون موجودين للقيام بمهمة حفظ الأمن“.

”فرصة لقادة بكين“

وتابع: ”الانسحاب الأمريكي يقدم كذلك فرصة لقادة بكين لتقوية سيطرتها في منطقة تراها فناءها الخلفي، وحتى لعب دور البطل من خلال النجاح فيما فشلت فيه واشنطن“.

وأضافت ”ذا أتلانتيك“، أنه ”من الأمور الغامضة بصورة كبيرة، ما إذا كانت الصين تستطيع أن تملأ الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة بصورة عنيفة، أو أنها ستسعى إلى ذلك، ما سيجبرها على على جعل يديها أقذر مما تفضل عادة“، مع العلم أن ”القادة الصينيين، تجنبوا بصورة عامة، الرغبة في التدخل في قضايا الأمن العالمي والنزاعات الإقليمية، في أمور بعينها“.

ورأى التقرير الأمريكي أن ”الصين كانت مصدرا لعدم الاستقرار، مع مطالباتها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي والدعم المستمر للأنظمة التي تسبب مشاكل مثل كوريا الشمالية وإيران وفنزويلا“.

عدم الانحياز

وذكرت المجلة أنه ”بدلا من ذلك، تميل بكين إلى عدم الانحياز إلى أي طرف ومحاولاتها التعامل مع الجميع، إذ تركت بكين حل المشكلات السياسية لواشنطن وحلفائها“.

لكنها أوضحت أن ”الشركات الصينية التي لها علاقات عادةً بالحكومة تنتشر في بناء الطرق السريعة وبيع شبكات الاتصالات، باستثناء أفغانستان الآن، التي سيحتاجون فيها إلى المخاطرة دون شبكة الأمان الأمريكية“.

ونقلت عن أندرو سمول، زميل بارز في صندوق جيرمان مارشال، وهو مؤسسة فكرية سياسية، وصفه أفغانستان قوله إنه ”نوع من الاختبار المبكر لكيفية تعامل الصين مع مجموعة محددة من البلدان التي انغمست فيها الولايات المتحدة بصورة كبيرة على مدى العقدين الماضيين“.

”اختبار“

ومع ذلك، فإن ”سياسة بكين تجاه أفغانستان ستكون اختبارا لنظرتها للعالم بأكمله، وشكل العلاقات الدولية التي استحدثتها“، وفق ”ذي أتلانتيك“.

وقالت المجلة: ”لدى واشنطن وبكين القلق نفسه بشأن أفغانستان، من أن تصبح تهديدا دوليا مرة أخرى، لكن قادة الصين يرون المشكلة بطريقة مختلفة تماما“.

وأضافت: ”يسخر الصينيون كثيرا من النزعة الأمريكية إلى التدخلات الخارجية رغم أنهم استفادوا منها في حالة أفغانستان، ومن ترويج واشنطن للمثل الديمقراطية من خلال سياستها الخارجية“.

وأشارت إلى أن ”قادة الصين يدافعون عن مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، ويُترجم ذلك إلى نظام دبلوماسي مجرد من قيمه أو على الأقل قيم التنوع الليبرالي“.

وذكرت أن ”الأمريكيين يحاولون جعل المجتمعات الأخرى أكثر شبها بالمجتمعات الأمريكية، لكن الصينيين لا يهتمون كثيرا بنوع الحكومة في دولة أخرى، أو ما قد تفعله بشعبها، طالما أنها لا تسبب مشاكل للصين“.

ورأت المجلة أن ”وجهة النظر الصينية، في ترك الشعوب الأجنبية لمصيرها في ظل أنظمة وحشية، قد تبدو قاسية، مع ذلك فإن استراتيجيتها على درجة من البراغماتية“.

وأكدت أن ”الصينيين يتعاملون ببساطة مع الحكومات الأخرى كما هي، وليس بالطريقة التي يريدون أن تكون عليها“.

”ويسمح ذلك لبكين بالنأي بنفسها عن التناقضات الإيديولوجية وإقامة علاقات مع الأنظمة المتعاقبة، كما هو الحال في ميانمار“.

وتواصلت بكين مع المجلس العسكري هناك، ثم الحكومة المنتخبة ديمقراطيا بقيادة أونج سان سو كي، ثم المجلس العسكري مرة أخرى، دون الكثير من الضجيج.