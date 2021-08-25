3 قتلى في إطلاق نار قرب السفارة الفرنسية في تنزانيا (فيديو)

وقع حادث إطلاق نار، اليوم الأربعاء، قرب مقر السفارة الفرنسية بمدينة دار السلام، العاصمة السابقة لدولة تنزانيا الواقعة في شرق أفريقيا، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

وقالت الشرطة في تنزانيا إن ثلاثة أشخاص، بينهم ضابطا شرطة، قتلوا بالرصاص في مواجهة بالقرب من السفارة الفرنسية في دار السلام.

وصرح المفتش العام للشرطة سيمون سيرو للصحفيين بأن المسلح أجنبي، وأن الشرطة تعتقد أنه من الصومال.

ولم تدل الشرطة على الفور بمزيد من التفاصيل.

وكانت السفارة الأمريكية في تنزانيا أصدرت تحذيرًا أمنيًا عبر حسابها بموقع تويتر، قالت فيه إن مواجهة مسلحة وقعت اليوم قرب السفارة الفرنسية بمدينة دار السلام الكائنة بشارع علي حسن مويني“.

ونصحت السفارة الرعايا الأمريكيين بالابتعاد عن المنطقة، ومتابعة وسائل الإعلام للمزيد من المعلومات.

Security Alert – U. S. Embassy Dar es Salaam, August 25, 2021 pic.twitter.com/EJy723tbKX — US Embassy Tanzania (@usembassytz) August 25, 2021

وفي لقطات فيديو بثها ناشطون على تويتر، يظهر تحرك مسلحين بمحيط مبنى السفارة كما يسمع صوت إطلاق كثيف للنيران.

تبادل إطلاق نار قرب السفارة الفرنسية في مدينة دار السلام بـ #تنزانيا أسفر عن مقتل مسلح وإصابة ضابطي شرطة#إرم_نيوز #Tanzania pic.twitter.com/y9L4tJrxBx — إرم نيوز (@EremNews) August 25, 2021

وبحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، فقد وقعت المواجهة المسلحة بعد فترة وجيزة من قيام الرئيسة سامية سولو حسن بمخاطبة المسؤولين الأمنيين في جزء آخر من مدينة دار السلام، المركز التجاري الأهم في تنزانيا.