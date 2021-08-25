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3 قتلى في إطلاق نار قرب السفارة الفرنسية في تنزانيا (فيديو)
تاريخ النشر: 25 أغسطس 2021 11:59 GMT
تاريخ التحديث: 25 أغسطس 2021 12:55 GMT

3 قتلى في إطلاق نار قرب السفارة الفرنسية في تنزانيا (فيديو)

وقع حادث إطلاق نار، اليوم الأربعاء، قرب مقر السفارة الفرنسية بمدينة دار السلام، العاصمة السابقة لدولة تنزانيا الواقعة في شرق أفريقيا، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

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المصدر: إرم نيوز

وقع حادث إطلاق نار، اليوم الأربعاء، قرب مقر السفارة الفرنسية بمدينة دار السلام، العاصمة السابقة لدولة تنزانيا الواقعة في شرق أفريقيا، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

وقالت الشرطة في تنزانيا إن ثلاثة أشخاص، بينهم ضابطا شرطة، قتلوا بالرصاص في مواجهة بالقرب من السفارة الفرنسية في دار السلام.

وصرح المفتش العام للشرطة سيمون سيرو للصحفيين بأن المسلح أجنبي، وأن الشرطة تعتقد أنه من الصومال.

ولم تدل الشرطة على الفور بمزيد من التفاصيل.

وكانت السفارة الأمريكية في تنزانيا أصدرت تحذيرًا أمنيًا عبر حسابها بموقع تويتر، قالت فيه إن مواجهة مسلحة وقعت اليوم قرب السفارة الفرنسية بمدينة دار السلام الكائنة بشارع علي حسن مويني“.

ونصحت السفارة الرعايا الأمريكيين بالابتعاد عن المنطقة، ومتابعة وسائل الإعلام للمزيد من المعلومات.

وفي لقطات فيديو بثها ناشطون على تويتر، يظهر تحرك مسلحين بمحيط مبنى السفارة كما يسمع صوت إطلاق كثيف للنيران.

وبحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، فقد وقعت المواجهة المسلحة بعد فترة وجيزة من قيام الرئيسة سامية سولو حسن بمخاطبة المسؤولين الأمنيين في جزء آخر من مدينة دار السلام، المركز التجاري الأهم في تنزانيا.

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