بريطانيا: مهلة الإجلاء من أفغانستان ستنقضي بنهاية 31 أغسطس

أفاد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأربعاء، بأن مهلة الإجلاء من أفغانستان ستنتهي في الدقيقة الأخيرة من 31 أغسطس/ آب الجاري.

وكان راب يرد على سؤال بهذا الشأن، بعدما صرح متحدث باسم البيت الأبيض في إفادة أمس الثلاثاء، بأنهم يريدون التحقق مما إذا كانت مهلة الإجلاء حتى الدقيقة الأخيرة من 30 أو 31 أغسطس/ آب، وفقا لرويترز.

وقال راب لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”نعتقد أنها حتى نهاية أغسطس، لكن المخططين العسكريين سيعدون التفاصيل المتعلقة بالإطار الزمني الدقيق“.

وعبر عن أمل بريطانيا في استمرار وجود مطار عامل في كابول بعد انتهاء عمليات الإجلاء. مشيرا إلى أنه تم إجلاء جميع المواطنين البريطانيين تقريبا ممن لا يحملون جنسيات أخرى من أفغانستان.

وقال لقناة ”سكاي نيوز“: ”لهم نصيب الأسد، تمت إعادة جميع الراغبين في المغادرة منهم تقريبا إلى الوطن“.

وأضاف أن نحو ألفين عادوا إلى بريطانيا من كابول في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكانت حركة طالبان قد أعلنت، الثلاثاء، أنها لم توافق على تمديد مهلة تنقضي في 31 أغسطس/ آب حددتها الولايات المتحدة للانسحاب من أفغانستان، وأنها تريد أن تنتهي عمليات الإجلاء جميعها بحلول ذلك التاريخ.

ودعا المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد الولايات المتحدة، إلى التوقف عن إجلاء ”الخبراء الأفغان“، محذرا القوى الغربية من تمديد مهلة 31 آب/أغسطس النهائية لاستكمال عمليات الإجلاء جوا.

وتتهم طالبان الأمريكيين بإخراج ”الخبراء“ على غرار المهندسين من البلاد. وقال مجاهد في مؤتمر صحافي في كابول: ”نطالبهم بوقف هذه العملية“.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أمله في الالتزام بمهلة 31 آب/اغسطس التي حددها لسحب كامل قوات بلاده، لكنه يواجه ضغوطا من حلفاء بلاده الأوروبيين وبريطانيا لتأجيل الموعد.

وغادر نحو 50 ألف أجنبي وأفغاني البلاد عبر مطار كابول منذ أن استولت طالبان على السلطة قبل تسعة أيام، بحسب الحكومة الأمريكية.

ويخشى العديد من الأفغان أن تعاود طالبان تطبيق تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية كما فعلت عندما تولت السلطة أول مرة من العام 1996 حتى 2001، وأن تنتقم من الأشخاص الذين عملوا في الحكومة المدعومة من واشنطن على مدى العقدين الماضيين.