أمريكا والصين تتبادلان الاتهام بانتهاج سياسة الترهيب في جنوب شرق آسيا

اتهمت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، الصين مجددا بترهيب جيرانها في منطقة جنوب شرق آسيا، لتنتقد بكين للمرة الثانية في غضون يومين، خلال زيارة إلى المنطقة تهدف إلى التصدي لنفوذ الصين المتنامي.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، اتهمت وسائل إعلام رسمية صينية هاريس بالسعي للإيقاع بين الصين ودول جنوب شرق آسيا بتصريحات في سنغافورة، قالت فيها إن بكين تمارس سياسة القسر والترهيب لكسب دعم لمزاعمها غير القانونية بالسيادة في بحر الصين الجنوبي.

وقالت هاريس في هانوي، اليوم الأربعاء، إنه ينبغي زيادة الضغط على الصين بخصوص مطالبها بالسيادة في المنطقة.

وفي اجتماع مع رئيس فيتنام، نجوين شوان فوك، قالت هاريس: ”ينبغي أن نجد سبلا لزيادة الضغط على بكين للالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتصدي لمزاعمها المفرطة بالسيادة البحرية القائمة على الترهيب“.

وردت صحيفة (تشاينا ديلي) التابعة للدولة في الصين، في افتتاحيتها على تصريحات هاريس في سنغافورة، قائلة: ”في الوقت الذي تشير فيه بإصبع الاتهام إلى الصين، متهمة إياها بانتهاج سياسة ”القسر“ و“الترهيب“، تجاهلت هاريس عن عمد نفاقها في محاولتها إكراه وترهيب دول المنطقة للانضمام إلى واشنطن في حملتها لاحتواء الصين“.

ووصفت الصحيفة انتقادات هاريس للصين بأنها ”بلا أساس“، وقالت: ”يبدو أن الالتزام الوحيد للولايات المتحدة تجاه جنوب شرق آسيا هو مساعيها الحثيثة للإيقاع بين دول المنطقة والصين“.

وفي هانوي، التقت هاريس مع كبار الزعماء في فيتنام، وعرضت الدعم في مجالات رئيسية عديدة منها تعزيز الأمن البحري وزيادة زيارات السفن البحرية الأمريكية إلى فيتنام.

ووصفت الإدارة الأمريكية المنافسة القائمة مع الصين بأنها ”أكبر اختبار جيوسياسي“ في القرن الحالي.

وشهدت منطقة جنوب شرق آسيا سلسلة من الزيارات الرفيعة المستوى التي قام بها مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية منهم وزير الدفاع لويد أوستن، الذي زار هانوي أواخر تموز/يوليو الماضي.