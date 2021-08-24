بايدن يطلب خطط طوارئ لتعديل المهلة النهائية لإنجاز الإجلاء من أفغانستان إذا اقتضى الأمر

طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، خطط طوارئ لتعديل المهلة النهائية لإنجاز عمليات الإجلاء من أفغانستان إذا اقتضى الأمر، بحسب ما أفاد البيت الأبيض.

وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن نبه إلى أن المغادرة، في 31 آب/أغسطس، ”تبقى رهنًا بتعاون طالبان في المطار“.

وأوضح أن جو بايدن أبلغ كذلك قادة مجموعة السبع، أن ”مهمة“ الجيش الأمريكي في أفغانستان هي ”في طور الانتهاء“ نهاية الشهر الجاري، شرط أن تواصل طالبان تعاونها لتسهيل وصول من يرغبون في إجلائهم إلى مطار كابول.

من جهتها، أصدرت حركة طالبان تحذيرًا جديدًا أكدت فيه أنها لن تسمح بتمديد عمليات الإجلاء الجوي الجارية من كابول إلى ما بعد 31 آب/أغسطس، مشددة على وجوب بقاء ”الخبراء الأفغان“ في البلاد.

وفيما فرَّ حوالي 60 ألف أجنبي وأفغاني من البلاد جوًا منذ إحكام طالبان سيطرتها قبل 9 أيام، لا تزال الفوضى مخيمة في محيط مطار كابول.

ويحتشد آلاف الأفغان منذ أيام، بعضهم مع عائلاتهم، عند بوابات المطار على أمل الدخول والصعود في إحدى الطائرات التي يسيرها الغربيون والتي تتعاقب على المدرج.

وأكدت طالبان بعد الظهر رفضها ”الحازم“ لأي تمديد لعمليات الإجلاء إلى ما بعد 31 آب/أغسطس، التاريخ المحدد لاستكمال انسحاب القوات الأمريكية التي تنظم هذه العمليات في مطار كابول.

واتهم المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر الثلاثاء، الغرب بإفراغ البلاد من قواها الحية بإجلاء الأفغان الذين تعاملوا معهم وهم في غالب الأحيان ”خبراء“.

وقال إن ”لديهم طائرات ولديهم المطار، وعليهم إخراج مواطنيهم والمتعاقدين معهم من هنا“، لكن ”عليهم ألا يشجعوا الأفغان على الفرار من أفغانستان“، ولا إخراج ”الخبراء“ الأفغان من مهندسين وغير ذلك.

وتابع: ”نطالبهم بوقف هذه العملية … يجب عدم نقل (هؤلاء الخبراء) إلى دول أخرى“ مؤكدًا أن البلد ”بحاجة“ إليهم.

ومساء اليوم الثلاثاء، أقرت مجموعة السبع، في اجتماع عبر الإنترنت، خطة للتعامل مع حركة طالبان شرطها الأول أن تسمح الحركة المسلحة بالمرور الآمن للأفغان الراغبين بمغادرة البلاد حتى بعد انتهاء مهلة تنقضي، في الـ31 من شهر آب/أغسطس الجاري.