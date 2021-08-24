"كاثي هوكول" تصبح أول امرأة تشغل منصب حاكم نيويورك

أدت كاثي هوكول؛ اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء، لتصبح أول امرأة تتولى منصب حاكم ولاية نيويورك، ووعدت بتغيير المناخ السياسي في الولاية والعمل على إعادة ثقة أبناء نيويورك في حكومتهم.

وتولت هوكول المنصب صباح اليوم في أعقاب فضيحة تحرش جنسي دفعت سلفها في المنصب آندرو كومو إلى الاستقالة.

وكان كومو، قد قال في تصريحات علنية ختامية أدلى بها أمس الإثنين، إن التحقيق الحكومي الذي خلص إلى أنه تحرش جنسيًا بنساء كن يعملن لحسابه ”كان ظالمًا“.

وبذلك تصبح هوكول، وهي من الديمقراطيين، وولدت في مدينة بافالو، وبلغت سن 63 عامًا هذا الأسبوع، الحاكمة السابعة والخمسين للولاية الأمريكية.