جونسون: مجموعة السبع تتفق على خطة للتعامل مع طالبان بشرط استمرار الإجلاء بعد 31 أغسطس

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة السبع أقرت خطة للتعامل مع حركة طالبان شرطها الأول أن تسمح الحركة المسلحة بالمرور الآمن للأفغان الراغبين بمغادرة البلاد حتى بعد انتهاء مهلة تنقضي في الـ31 من شهر آب/أغسطس الجاري.

وأضاف جونسون في ختام اجتماع طارئ عبر الإنترنت لزعماء مجموعة الدول السبع الكبرى، أن ”ما فعلناه اليوم في مجموعة السبع هو أننا اتفقنا ليس فقط على منهج مشترك في عمليات الإجلاء، ولكن أيضًا على خريطة طريق للتعامل مع طالبان“.

وأوضح أن ”شرطنا الأول هو أن عليهم تقديم ضمانات، حتى الـ31 أغسطس وما بعده، بخصوص المرور الآمن للراغبين في الخروج“.

وأشار إلى أنه ”سيقول بعضهم إنهم لا يقبلون هذا، وأتمنى أن يدرك البعض ما يعنيه ذلك لأن مجموعة السبع تتمتع بنفوذ كبير للغاية، اقتصاديًا ودبلوماسيًا، وسياسيًا“.

وبين جونسون أن حجب مبالغ ضخمة من الأموال هو خيار ضمن أدوات ”النفوذ الهائل“، الذي يمكن أن تمارسه مجموعة السبع على طالبان بعد سيطرتها على البلاد.

وأضاف أن ”ما نقوله هو أن أفغانستان لا يمكن أن تتحول مرة أخرى إلى أرض خصبة للإرهاب، ولا يمكن أن تكون دولة مخدرات، كذلك يتعين تعليم الفتيات حتى سن 18 عامًا“.

وفي ذات السياق، قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة السبع جعلت من أولوياتها أن يقطع حكام أفغانستان الجدد في حركة طالبان كل العلاقات مع التنظيمات الإرهابية، وأن يشاركوا في الحرب على الإرهاب.

وفي كلمة بعد مشاركة الرئيس إيمانويل ماكرون في الاجتماع الافتراضي للمجموعة بشأن أفغانستان، قال المسؤول للصحفيين كذلك إن المهلة النهائية للانسحاب من أفغانستان والتي تنقضي في الـ31 من شهر أغسطس/آب الجاري، في يد الولايات المتحدة.

وعملت الدول الغربية بأقصى سرعتها، اليوم الثلاثاء، لإجلاء الناس من أفغانستان، قبل انقضاء مهلة تنتهي بنهاية الشهر الحالي، في حين واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضغوطًا متزايدة للتفاوض على إتاحة مزيد من الوقت، لإجلاء آلاف العالقين.

وسادت حالة من الفوضى شابها العنف أحيانًا في مطار كابول، إذ تحاول القوات الغربية وحراس الأمن الأفغان، إبعاد الحشود الراغبة في الفرار من البلاد، بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية في 15 أغسطس/ آب.

وصرح دبلوماسي في حلف شمال الأطلسي، بأن دولًا مختلفة قامت بإجلاء نحو 50 ألف شخص خلال الأيام العشرة الماضية، وتحاول الانتهاء من الأمر قبل انقضاء المهلة المحددة لسحب القوات الأجنبية في 31 آب/أغسطس.

ومجموعة السبع تشكلت في العام 1976، وتضم كلًا من: ”فرنسا، أمريكا، بريطانيا، ألمانيا، اليابان، إيطاليا، كندا والاتحاد الأوروبي“.