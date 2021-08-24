مسؤول أمريكي: بايدن يتفق مع توصية البنتاغون بالالتزام بمهلة الانسحاب من أفغانستان

أبلغ مسؤول بالإدارة الأمريكية ”رويترز“، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس جو بايدن يتفق مع توصية لوزارة الدفاع (البنتاغون) بالالتزام بالموعد النهائي للانسحاب من أفغانستان في 31 أغسطس آب.

وقال المسؤول إن ”البنتاغون قدم توصيته، أمس الاثنين، استنادا إلى مخاوف أمنية قد تتعرض لها القوات الأمريكية“.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، ”أن بايدن طلب من البنتاغون وضع خطط طارئة للبقاء لمدة أطول إذا لزم الأمر“.

وذكر ”المسؤول أن الولايات المتحدة قالت لطالبان إن الانسحاب الأمريكي بحلول 31 أغسطس مرهون بالتعاون لتسهيل عمليات الإجلاء“.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، إنه ”لم يطرأ أي تعديل حتى الآن على خطة استكمال عمليات الإجلاء من أفغانستان“ بحلول نهاية آب/أغسطس الجاري، وإنها تعتزم سحب القوات الأمريكية بحلول هذا التاريخ.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن الوزارة ”تعتقد أن لديها القدرة على إخراج جميع الأمريكيين الذين يريدون المغادرة من أفغانستان بحلول 31 آب/أغسطس“.

وأضاف: ”ما زلنا عازمين على تحقيق الهدف بنهاية الشهر“، مضيفًا أن الوزارة قد تحتاج إلى قواعد إضافية لاستضافة من يتم إجلاؤهم من أفغانستان.