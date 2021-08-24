أمريكا تلغي خطط استقبال لاجئين أفغان في كوريا الجنوبية واليابان

قال مصدران مطلعان لرويترز إن الولايات المتحدة قررت التخلي عن خطط استخدام أكبر قواعدها العسكرية بالخارج، المتمركزة في كوريا الجنوبية واليابان، لاستقبال اللاجئين الأفغان على نحو مؤقت.

وذكر أحد المصدرين، الذي طلب عدم كشف هويته نظرا لحساسية الأمر، أن المسؤولين الأمريكيين ”وجدوا على ما يبدو مواقع أفضل وقرروا حذف البلدين من القائمة لأسباب لوجيستية وجغرافية وأسباب أخرى“، مبينا أن ”حكومة كوريا الجنوبية ردت بشكل إيجابي عندما طرحت الولايات المتحدة الفكرة في البداية“.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب للتعقيب.

وأفاد المصدران بأن ”كوريا الجنوبية تتعاون أيضا مع الولايات المتحدة لإجلاء نحو 400 أفغاني عملوا مع قوات وموظفي إغاثة من كوريا الجنوبية، وإعادتهم إلى سول“.

وأوضح أحد المصدرين أنه ”على الرغم من بعض المعارضة المحلية لقبول لاجئين، فإن هؤلاء الأشخاص ساعدونا، ويتعين القيام بذلك نظرا للمخاوف الإنسانية، ومن أجل ثقة المجتمع الدولي“.

وأمس الاثنين، قال وزير خارجية كوريا الجنوبية إن الولايات المتحدة ”بحثت بشكل مبدئي جدا“ استخدام قواعدها في كوريا الجنوبية؛ لإيواء اللاجئين الأفغان مؤقتا، لكن المحادثات المتعلقة بالموضوع لم تحقق تقدما.

وأبلغ وزير الخارجية تشونغ إيوي-يونغ المشرعين، في جلسة استماع برلمانية، أنه ليس هناك محادثات تتعلق بهذا الأمر في الوقت الحالي، لكنه قال ردا على استجوابات إضافية: إن ”مسؤولين أمريكيين قدموا طلبات أولية“.

وأضاف: ”صحيح أن الحليفين ناقشا هذا الاحتمال بشكل مبدئي جدا، ومع ذلك فإنه لم يُبحث بجدية“.

وأوضح تشونغ أن ”أي استخدام للقواعد الأمريكية من أجل اللاجئين، سيتطلب تصريحا من حكومة كوريا الجنوبية“

وقالت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، في بيان، إنه ”لم يُطلب منها توفير مأوى مؤقت أو تقديم أي دعم آخر لأي ممن يغادرون أفغانستان“.

وللولايات المتحدة قوات قوامها زهاء 28500 في كوريا الجنوبية منذ الحرب الكورية التي دارت رحاها بين 1950 و1953، وانتهت بهدنة وليس بمعاهدة سلام.

واستُخدمت قواعد أمريكية في دول مثل قطر لاستضافة مؤقتة للاجئين، الذين تم إجلاؤهم جوا من مطار كابول.