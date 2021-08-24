طالبان لم توافق على تمديد مهلة الانسحاب الأمريكي‎

قالت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، إنها لم توافق على تمديد مهلة تنقضي في 31 أغسطس/ آب حددتها الولايات المتحدة للانسحاب من أفغانستان، وإنها تريد أن تنتهي عمليات الإجلاء جميعها بحلول ذلك التاريخ.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد إن حشود الأفغان الذين يتدفقون على مطار كابول سعيا لاستقلال طائرات خارج البلاد يمكنهم الذهاب لمنازلهم، وفقا لرويترز.

وأضاف في مؤتمر صحفي: ”نضمن أمنهم“.

وأردف أنه لا توجد قائمة بأشخاص مستهدفين بالانتقام، قائلا: ”لقد نسينا كل شيء في الماضي“.

ودعا ذبيح الله مجاهد الولايات المتحدة، الثلاثاء، إلى التوقف عن إجلاء ”الخبراء الأفغان“، محذّرا القوى الغربية من تمديد مهلة 31 آب/اغسطس النهائية لاستكمال عمليات الإجلاء جوا.

وتتهم طالبان الأمريكيين بإخراج ”الخبراء“ على غرار المهندسين من البلاد. وقال مجاهد في مؤتمر صحافي في كابول: ”نطالبهم بوقف هذه العملية“.

وحدد مجاهد مجموعة مطالب، خلال المؤتمر الذي تم بثه على الهواء مباشرة الثلاثاء، في وقت كثّفت قوات بقيادة واشنطن عمليات إجلاء آلاف الأشخاص من كابول، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وكرر المتحدث إعلان الحركة السابق أنها لن تسمح بأن تمدد الولايات المتحدة مهلة الأسبوع المقبل النهائية لإتمام عملية سحب قواتها.

وقال: ”لديهم طائرات ولديهم المطار، عليهم إخراج مواطنيهم والمتعاقدين معهم من هنا“.

وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن أمله في الالتزام بمهلة 31 آب/اغسطس التي حددها لسحب كامل قوات بلاده، لكنه يواجه ضغوطا من حلفاء بلاده الأوروبيين وبريطانيا لتأجيل الموعد.

وغادر نحو 50 ألف أجنبي وأفغاني البلاد عبر مطار كابول منذ استولت طالبان على السلطة قبل تسعة أيام، بحسب الحكومة الأميركية.

ويخشى العديد من الأفغان أن تعاود طالبان تطبيق تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية كما فعلت عندما تولت السلطة أول مرة من العام 1996 حتى 2001، وأن تنتقم من الأشخاص الذين عملوا في الحكومة المدعومة من واشنطن مدى العقدين الماضيين.

وتتعرض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لضغوط من بعض الحلفاء لإبقاء القوات الأمريكية في البلاد إلى ما بعد نهاية الشهر؛ للمساعدة في إجلاء عشرات الآلاف من مواطني الولايات المتحدة والدول الغربية، وكذلك إجلاء الحلفاء الأفغان اليائسين للهروب من حكم طالبان.

وقالت بريطانيا وفرنسا وحلفاء آخرون للولايات المتحدة إن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإجلاء أفرادها، لكن متحدثًا باسم طالبان حذر من أن الولايات المتحدة ستتخطى ”الخط الأحمر“ إذا أبقت القوات لما بعد 31 أغسطس/آب الجاري.