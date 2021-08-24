فرنسا: 5 أفغان تم إجلاؤهم من كابول وضعوا تحت المراقبة

قال وزير الداخلية الفرنسي، اليوم الثلاثاء، إن خمسة أفغان تم إجلاؤهم من كابول إلى فرنسا وضعوا تحت المراقبة؛ للاشتباه في أن لهم صلات بحركة طالبان، وجرى احتجاز أحدهم لعدم التزامه بأمر البقاء في البيت.

وتعمل الدول الغربية لإجلاء مواطنيها وآخرين بحلول 31 أغسطس/ آب، وهو الموعد النهائي الذي تم الاتفاق عليه مسبقا مع طالبان لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

وتطالب بعض الدول بتمديد المهلة الزمنية أكثر.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان لراديو ”فرانس إنفو“: ”تم إجلاء ما يزيد على ألف أفغاني ونحو 100 مواطن فرنسي من كابول إلى أبوظبي ومن أبوظبي إلى باريس“، وفقا لما ذكرته وكالة ”رويترز“.

وأضاف: ”من بين هؤلاء الأفغان الألف، هناك مزاعم وأقول مزاعم، بأن واحدا كانت له صلة بطالبان، لكنه ساعد كثيرا الجيش الفرنسي والمواطنين الفرنسيين والصحفيين… وضعناه وأصدقاءه تحت المراقبة عند وصولهم إلى فرنسا لتبديد أي شكوك“.

وتابع: ”أحد هؤلاء الأشخاص غادر المكان الذي طلبنا منهم البقاء فيه، فتم نقله إلى السجن أمس، الأمر الذي يدل على أن الأجهزة الأمنية تراقب هؤلاء الأفراد عن كثب“.

وقالت الحكومة البريطانية أمس الإثنين، إن فردا مدرجا ضمن قائمة ”الممنوعين من السفر جوا“ نُقل من أفغانستان إلى بريطانيا على متن طائرة عسكرية بريطانية في إطار جهود الإجلاء، لكنها قالت إنه لم يعد يعتبر خطرا.

وأعلن البنتاغون، أمس الإثنين، أنه تم إجلاء نحو 16 ألف شخص من أفغانستان عبر مطار كابول خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في وقت تتسارع وتيرة عمليات الإجلاء دوليا.

وقال الجنرال هانك تايلور، من هيئة أركان الجيوش الأمريكية للصحفيين، إن من بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في ذلك اليوم، نقل 11 ألفا عبر عمليات عسكرية جوية أمريكية، بحسب وكالة (ا ف ب).

وأوضح كيربي أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين نقلوا من أفغانستان بات 42 ألفا منذ تموز/يوليو، و37 ألفا منذ بدأت عمليات الإجلاء المكثفة جوا في 14 آب/أغسطس، أي مع تقدّم طالبان باتّجاه السيطرة على كابول.

ورفض الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن يحدد بدقة عدد مواطني بلاده الذين تم إجلاؤهم.

ولم يستبعد كيربي إرجاء الموعد المحدد للانسحاب.

وقال إنه بالنسبة للولايات المتحدة ”الهدف هو إجلاء أكبر عدد ممكن من الناس وأيضا في أسرع وقت“، مضيفا أن ”الهدف هو محاولة بذل كل ما بوسعنا حتى حلول نهاية الشهر“.