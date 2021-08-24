صحيفة: مدير المخابرات الأمريكية التقى مع قيادي بطالبان في كابول

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز عقد اجتماعا سريا، يوم الإثنين، في كابول مع القيادي البارز بحركة طالبان، عبد الغني بارادار، فيما يعد أرفع لقاء بين طالبان وإدارة بايدن منذ أن استولى المسلحون على العاصمة الأفغانية.

ووفقًا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على الأمر تحدثوا لواشنطن بوست بشرط عدم الكشف عن هويتهم، فقد أرسل الرئيس بايدن مدير المخابرات، وسط جهود محمومة لإجلاء الأشخاص من مطار كابول الدولي، فيما وصفها بايدن بأنها ”إحدى أكبر وأصعب عمليات النقل الجوي في التاريخ“.

وامتنعت وكالة المخابرات المركزية عن التعليق على اجتماع طالبان، لكن من المرجح أن تكون المناقشات قد تضمنت الحديث عن موعد انتهاء مهلة إجلاء الجيش الأمريكي لمواطنيه والحلفاء الأفغان في 31 أغسطس.

وتتعرض إدارة بايدن لضغوط من بعض الحلفاء لإبقاء القوات الأمريكية في البلاد إلى ما بعد نهاية الشهر؛ للمساعدة في إجلاء عشرات الآلاف من مواطني الولايات المتحدة والدول الغربية، وكذلك أجلاء الحلفاء الأفغان اليائسين للهروب من حكم طالبان.

وقالت بريطانيا وفرنسا وحلفاء آخرون للولايات المتحدة، إن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإجلاء أفرادها، لكن متحدثًا باسم طالبان حذر من أن الولايات المتحدة ستتخطى ”الخط الأحمر“ إذا أبقت القوات لما 31 أغسطس.

مفارقة ساخرة

وقالت الصحيفة الأمريكية، إنه بالنسبة للقيادي في طالبان عبدالغني برادار، فإن لعب دور النظير لمدير وكالة المخابرات المركزية يأتي بمسحة من السخرية بعد 11 عامًا من قيام وكالة التجسس باعتقاله في عملية مشتركة بين السي آي إيه وباكستان، والتي وضعته في السجن لمدة 7 سنوات.

بعد إطلاق سراحه من السجن في العام 2018، شغل منصب كبير مفاوضي طالبان في محادثات السلام مع الولايات المتحدة في قطر، والتي أسفرت عن اتفاق مع إدارة ترامب بشأن انسحاب القوات الأمريكية. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، وقف برادار لالتقاط صورة أمام الكراسي ذات الحواف الذهبية مع وزير الخارجية مايك بومبيو.

ويعتقد أن برادار، وهو صديق مقرب من مؤسس طالبان، الملا محمد عمر، له تأثير كبير على صفوف طالبان.

وقد شارك في القتال ضد القوات السوفيتية أثناء احتلالها لأفغانستان، وكان حاكما لعدة مقاطعات في أواخر التسعينيات عندما حكمت طالبان البلاد آخر مرة.

ومنذ استيلاء طالبان على البلاد، اتخذ برادار نبرة تصالحية، قائلا إن الجماعة المسلحة تسعى إلى ”نظام إسلامي يمكن لجميع أفراد الأمة المشاركة فيه دون تمييز والعيش في وئام مع بعضهم البعض في جو من الأخوة“.

في لقائه مع بيرنز يوم الإثنين، واجه بارادار واحدًا من أكثر الدبلوماسيين الأمريكيين خبرة، وهو نائب وزير الخارجية السابق الذي عمل أيضًا سفيرا للولايات المتحدة في روسيا.

وفي أبريل، قام بيرنز برحلة غير معلنة إلى أفغانستان مع تزايد المخاوف بشأن قدرة الحكومة الأفغانية على صد طالبان بعد الانسحاب الأمريكي.

بصفته مديرًا، يشرف بيرنز على وكالة تجسس قامت بتدريب نخبة من وحدات القوات الخاصة الأفغانية التي كان يُنظر إليها على أنها قوة فعالة في البلاد، ولكنها تورطت أيضًا في عمليات القتل خارج نطاق القضاء وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأدلى بيرنز بشهادته أمام الكونغرس في وقت سابق من هذا العام، أنه ”لا الدولة الإسلامية ولا القاعدة في أفغانستان لديهما القدرة على شن هجمات داخل الولايات المتحدة“. لكنه قال إنه ”عندما يحين الوقت لانسحاب الجيش الأمريكي، فإن قدرة الحكومة الأمريكية على جمع التهديدات والتصرف بشأنها سوف تتضاءل“.