عمليات الإجلاء من أفغانستان تسير بوتيرة أشبه "بالاستعداد للحرب"

عملت الدول الغربية بأقصى سرعتها اليوم الثلاثاء، لإجلاء الناس من أفغانستان، قبل انقضاء مهلة تنتهي بنهاية الشهر الحالي، في حين واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضغوطًا متزايدة للتفاوض على إتاحة مزيد من الوقت، لإجلاء آلاف العالقين.

وسادت حالة من الفوضى شابها العنف أحيانًا في مطار كابول، إذ تحاول القوات الغربية وحراس الأمن الأفغان، إبعاد الحشود الراغبة في الفرار من البلاد، بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية في 15 أغسطس/ آب.

وصرح دبلوماسي في حلف شمال الأطلسي لرويترز، بأن دولا مختلفة قامت بإجلاء نحو 50 ألف شخص خلال الأيام العشرة الماضية، وتحاول الانتهاء من الأمر قبل انقضاء المهلة المحددة لسحب القوات الأجنبية في 31 أغسطس/ آب.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: ”يعمل كل فرد من القوات الأجنبية بوتيرة تشبه حالة الاستعداد للحرب، كي لا يفوت الموعد النهائي“.

ويجتمع قادة دول مجموعة السبع الكبرى، وهي: بريطانيا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والولايات المتحدة، عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء لمناقشة الأزمة.

وحذر بايدن، الذي ذكر أن القوات الأمريكية قد تظل في البلاد، بعد انقضاء المهلة، من أن الإجلاء سيكون ”صعبًا ومؤلمًا“، مضيفًا أن أخطاء كثيرة قد تقع.

وقال آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي للصحفيين، بعد إفادة بشأن أفغانستان قدمها مسؤولون في المخابرات، إنه لا يعتقد أن الإجلاء سيكتمل في غضون الأيام الثمانية الباقية.

وأضاف: ”أرى أن الأمر ممكن، لكن الاحتمال ضعيف جدًا، نظرًا لعدد الأمريكيين الذين يتعيّن إجلاؤهم“.

وقال مسؤول في طالبان أمس الإثنين، إنه لن يتم تمديد المهلة، وإن كان قد أشار إلى أن القوات الأجنبية لم تطلب تمديدًا. وقالت واشنطن، إن المفاوضات مستمرة.

وذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قبل قمة مجموعة السبع: ”سأطلب من أصدقائنا وحلفائنا الوقوف بجانب الشعب الأفغاني، وتكثيف الدعم للاجئين والإغاثة الإنسانية“.

وكتب على تويتر: ”سنحكم على طالبان بأفعالها لا بأقوالها“.

وصرّح وزير الدفاع البريطاني بن والاس لقناة سكاي نيوز الإخبارية، بأنه يشك في إمكانية تمديد المهلة ”ليس بسبب ما قالته طالبان فحسب، لكن إذا نظرنا -أيضًا- إلى تصريحات الرئيس بايدن العلنية.. فأعتقد أن هذا غير مرجح“.

* ”هل لا يزال الأمر مؤلمًا؟ نعم“

يخشى كثير من الأفغان، التعرض لأعمال انتقامية، والعودة إلى التفسير المتشدد للشريعة الإسلامية الذي طبقته طالبان، عندما سيطرت على السلطة من عام 1996 إلى 2001، لا سيما فيما يتعلق بقمع النساء وحرية التعبير.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إنها تلقت تقارير موثوقًا بها عن انتهاكات خطيرة على يد حركة طالبان، تشمل إعدام مدنيين خارج نطاق القضاء، وقيودًا على النساء. ورغم ذلك، عاد ألوف الأفغان إلى منازلهم في الأقاليم، بعد أن علموا أن الوضع هناك ”هادئ نسبيًا“ حسبما قال الدبلوماسي في حلف شمال الأطلسي، محذرًا في الوقت ذاته، من ندرة التقارير الاستخباراتية والأمنية الواردة من المناطق النائية.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية اليوم الثلاثاء، أن أستراليا أجلت أكثر من 50 من المشاركات الأفغانيات في الألعاب البارالمبية، لذوي الاحتياجات الخاصة، والرياضيات، وذويهن، بعد تأمين تأشيرات لهم.

ويبحث قادة دول مجموعة السبع الاقتصادية، اتخاذ موقف موحد إزاء الاعتراف بحركة طالبان، أو فرض عقوبات عليها للضغط عليها، لكي تفي بتعهداتها بخصوص احترام حقوق المرأة والعلاقات الدولية.

وقال دبلوماسي أوروبي: ”سيتفق قادة مجموعة السبع على تنسيق الموقف، حول ما إذا كان سيتم الاعتراف بطالبان، أو موعد ذلك… وسيلتزمون بمواصلة العمل معًا، على نحو وثيق“.

وبدأ قادة طالبان، الذين سعوا لإظهار وجه أكثر اعتدالًا، منذ السيطرة على كابول في 15 أغسطس/ آب، محادثات بخصوص تشكيل حكومة تضمنت مناقشات مع بعض الخصوم القدامى من حكومات سابقة، مثل الرئيس الأفغاني الأسبق، حامد كرزاي. وذكرت وكالة بجواك للأنباء اليوم الثلاثاء، أن حركة طالبان الأفغانية، عيّنت وزيرًا جديدًا للمالية، ومديرًا للمخابرات، وقائمًا بأعمال وزير الداخلية.

وقالت الوكالة، إن جول أغا سيتولى وزارة المالية، في حين سيكون صدر إبراهيم قائمًا بأعمال وزير الداخلية. وعيّنت الحركة نجيب الله، مديرًا للمخابرات، بينما سيكون الملا شيرين، حاكمًا لكابول، وحمد الله نعماني رئيسًا لبلدية العاصمة.

وسيكون لاعتراف دول أخرى بحكومة طالبان، عواقب مهمة، مثل السماح للحركة بالحصول على المساعدات الأجنبية، التي كانت تعتمد عليها الحكومات الأفغانية السابقة.

وسيواجه بايدن، ضغوطًا من زعماء آخرين لتمديد الموعد النهائي، لإتمام الانسحاب من أفغانستان في 31 أغسطس/ آب. وقالت فرنسا، إن هناك حاجة لمزيد من الوقت، وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أمس الإثنين، إن مجموعة السبع بحاجة إلى النظر، فيما إذا كانت ستبقى بعد ذلك التاريخ.

وتعرض بايدن، لانتقادات على نطاق واسع، بسبب الانسحاب الذي حدد موعده مبدئيًا سلفه الجمهوري، بموجب اتفاق أبرمه مع طالبان، وأظهرت استطلاعات الرأي تراجعًا في شعبيته.

ومن جانبه، يكافح الجيش الأمريكي القوي مع انهيار القوات الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة، بعد 20 عامًا من التدريب.

وكتب الجنرال ديفيد بيرجر، قائد سلاح مشاة البحرية، في مذكرة لمشاة البحرية: ”هل كان الأمر يستحق ذلك؟ نعم. هل لا يزال مؤلما؟ نعم“.